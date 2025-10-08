Heurtel reclama más de 1,5 millones al Barcelona por su fichaje fallido

El culebrón entre Thomas Heurtel y el Barcelona suma un nuevo capítulo. El jugador francés demanda a la sección de baloncesto blaugrana más de 1,5 millones de euros por daños y prejuicios, con motivo de su frustrado fichaje la pasada temporada. El base de 36 años argumenta que contaba con una oferta del Asvel, equipo Euroliga en el que milita esta temporada, que acabó perdiendo por negociar con el Barcelona. Los culés se echaron atrás por el descontento de su afición y Heurtel firmó con el Leyma Coruña de la ACB.

La historia entre Heurtel y el Barça viene de lejos. El galo fue uno de los jugadores más destacados del conjunto catalán entre 2017 y 2021. Heurtel levantó la Copa del Rey en 2018 y 2019, en las que fue elegido MVP, y fue finalista de la Euroliga en 2019. A finales de 2020, al encontrarse en negociaciones con el Real Madrid, el Barcelona decidió dejar tirado a su jugador en el aeropuerto de Estambul. Una decisión, en plena pandemia por el Covid-19, que dio la vuelta al mundo.

Heurtel terminó firmando por el Real Madrid en verano de 2021. El francés no encajó a las órdenes de Pablo Laso, y acabó apartado por indisciplina en abril de 2022. Tras un paso de dos años por el Zenit ruso, donde se ganó las críticas y el veto de la selección francesa por cuestiones políticas, Heurtel militaba en los Shenzhen Leopards de la CBA China en 2024. En enero de 2025 recibió, de nuevo, la llamada del FC Barcelona. Las lesiones de Laprovittola y Neto provocaron que la entidad culé olvidara el pasado y decidiera traer de vuelta al base. Las críticas de la afición hicieron rectificar al Barça y echar para atrás el fichaje cuando Thomas Huertel ya había viajado a Barcelona junto a su familia.

De acuerdo con la información adelantada por Rac 1 y confirmada por Sport, Heurtel llevará a juicio al Barcelona, al que reclama una cantidad de 1,6 millones de euros por su frustrado regreso a Can Barça. En una rueda de prensa junto a su agente, David Carro, el francés aseguró el pasado mes de enero que «el Barça se había reído» de él. El caso queda pendiente de la futura celebración del juicio. Desde la entidad blaugrana alegan que no se llegó a firmar ningún compromiso contractual entre las partes.

Otro golpe económico para la sección

Si la justicia le da la razón a Thomas Heurtel, los problemas económicos de la sección de baloncesto del FC Barcelona seguirían aumentando. El pasado mes de julio, el club anunció que el equipo vería disminuida la masa salarial de la plantilla de 31,5 millones de euros a 28,75. Una reducción que ya se refleja en la deportivo. La sección cuenta con un elenco de jugadores menos competitivos, sobre el papel, que en otras campañas. Por el momento, los de Peñarroya han sumado dos derrotas en tres partidos oficiales.