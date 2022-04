Explosión en el Real Madrid: Heurtel y Thompkins, apartados

El límite ha llegado en el Real Madrid en forma de explosión en el vestuario. Thomas Heurtel y Trey Thompkins no volverán a jugar un partido con la camiseta madridista, salvo giro inesperado de los acontecimientos, y ambos saldrán al término de la presente temporada de un club que no cuenta con ellos y les ha apartado. Ni el base, que llegó como uno de los flamantes fichajes del verano, ni el ala-pívot, pieza importante desde 2015, estuvieron convocados en el encuentro dramático en el que el Madrid cayó ante el Bayern, en lo que será una constante de aquí a final de temporada.

Ni Heurtel ni Thompkins estuvieron convocados para el choque disputado en el Wizink Center pero, al contrario que el otro descarte, el canterano Juan Nuñez, tampoco se sentaron en la zona reservada junto al banquillo para los miembros de la plantilla que no se visten de corto en un partido. Esta decisión es resultado de otra, la del club de apartarles, de la que informó el portal web Encestando y que pudo confirmar OKDIARIO.

Tanto el cuerpo técnico como la dirección de la sección han llegado a un punto de no retorno con ambos jugadores y se les ha comunicado la decisión de no contar más con ellos. Al tener contrato en vigor hasta el 30 de junio, ambos seguirán pudiendo entrenarse con el equipo y formando parte de la disciplina de este, pero no volverán a ser convocados para un partido en el tramo clave de la temporada.

Thompkins, que llegó en 2015 y se ha desmarcado como uno de los ídolos de la afición, también fue un hombre de confianza para Pablo Laso durante mucho tiempo, hasta el punto de perdonarle en más de una ocasión su llegada del verano fuera de forma y necesitando una pretemporada particular, posponiendo su debut en varias semanas. Ahora, y con su salida ya negociada a otro club, al acabar contrato el 30 de junio, la situación no va más y se ha optado por apartarle del equipo.

El caso de Thomas Heurtel admite diferencias, aunque un final calcado al de Thompkins. El internacional francés tiene bajo sus espaldas la fama de jugador conflictivo, pero su salida del Barça y su sentimiento madridista, unidos a su innegable calidad, llamaron a la dirección deportiva del Real Madrid a cerrar su fichaje para la presente temporada con meses de antelación. Sin embargo, en un juego de luces y sombras, las segundas se han impuesto y la indisciplina ha acabado por ganarle la condición de apartado a la espera de solucionar el vínculo contractual que le une al club y que por unos 100.00 euros resolvería el año de contrato que le resta con el Madrid.

Yabusele multado, Abalde ‘1’ titular

Además, según el medio citado con anterioridad el ala-pívot titular del equipo, Guerschon Yabusele, habría recibido una multa por su conducta antideportiva, algo que puede venir derivado con el bajón de rendimiento desde su renovación hasta 2025 y una vida demasiado animada fuera de los terrenos de juego. Laso, completando la traca, habría anunciado al vestuario que, con Heurtel fuera de dinámica y con Willams-Goss sin su confianza, Alberto Abalde, alero de formación, pasa a ser el base titular del equipo para lo que resta de temporada.