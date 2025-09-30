Silencio sepulcral en la izquierda ante el partido del Barça de basket contra el Hapoel de Tel Aviv

El FC Barcelona de baloncesto jugará este martes 30 de septiembre la primera jornada de la Euroliga… ante el Hapoel Tel Aviv. Sí, han leído bien, el Barça jugará un partido hoy contra un equipo israelí pero el silencio mediático al respecto es prácticamente total, sobre todo desde la izquierda. El encuentro no se jugará en territorio israelí pese a actual el Hapoel como local, sino que se jugará en Sofía, capital de Bulgaria, concretamente en el Arena Sofía, que cuenta con una capacidad para unos 12.300 espectadores.

Pese a todo el ruido y altercados que generó la Vuelta Ciclista a España con la presencia del equipo israelí, así como el rechazo a disputar Eurovisión se continúa en liza la participación israelí, en el caso de la Euroliga y la disputa de encuentros entre equipos españoles ante otros israelí no está contando con el respaldo de la izquierdo y el revuelo mediático de otras competiciones.

El Barça de básket juega desde las 18:00 horas en el Arena 8888 Sofia ante el Hapoel Tel Aviv, será la primera jornada de Euroliga. El conjunto culé no llega en su mejor momento, tras una pretemporada errática a las órdenes de Joan Peñarroya, sobre todo tras su último encuentro amistoso ante el Hiopos Lleida, contra el que perdió por 74-63.

Pese a todo el ruido mediático que generó La Vuelta Ciclista a España y el runrún sobre una posible cancelación y expulsión de los diferentes equipos israelíes en las competiciones continentales, los dos equipos de Israel que compiten en la Euroliga estará presentes en el torneo, tanto el Hapoel Tel Aviv que se mide al Barça, como el Maccabi Tel Aviv, que juega ante el Anadolu Efes, éste en Belgrado.

«Creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales», fueron las palabras del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en pleno lío con La Vuelta Ciclista a España. De hecho, fue más explícita Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, que exigió a la propia Euroliga «tomar decisiones» al respecto en relación al Hapoel Tel Aviv y el Maccabi Tel Aviv, presentes en su competición: «Los organismos internacionales no pueden vivir ajenos a este clamor popular en contra del genocidio de Gaza. El silencio no puede ser una respuesta. Quien pensara que la ciudadanía española iba a encapsular el genocidio bajo un paraguas de silencio y equidistancia es porque no conocen a la sociedad española».

Estas declaraciones tuvieron lugar hace dos semanas, la Euroliga no ha tomado cartas en el asunto y la situación se ha enfriado al respecto, sin movimiento alguno por parte del organismo europeo y sin más presiones por parte de la izquierda española.

«Os echaremos de menos. No estamos en Tel Aviv debido a las circunstancias, pero estamos seguros de que el equipo del Hapoel os representará con orgullo», han sido las declaraciones previas de este Hapoel Tel Aviv – Barça del entrenador griego Dimitris Itoudis, técnico del conjunto israelí.