Lamine se apaga en los grandes escenarios: ni goles ni asistencias contra Atlético, PSG, Madrid y Chelsea

La temporada de Lamine Yamal está repleta de dígitos, de números y estadísticas positivas, y es precisamente por eso por lo que llama poderosamente la atención los cuatro ‘vacíos’, ni goles ni asistencias, de la estrella del Barcelona: ni asistió ni marcó en los cuatro partidos grandes del Barça en lo que va de temporada. Ni ante Paris Saint Germain, ni ante Real Madrid, ni ante Chelsea y ni ante el Atlético de Madrid este pasado martes, Lamine logró intimidar como en otros escenarios: se quedó a cero.

De los 20 partidos que lleva disputados el Barcelona en lo que va de temporada, Lamine Yamal ha estado presente en 15 de ellos, los cinco restantes son los que se ha perdido por esos problemas de pubalgia que viene arrastrando pero que no le están impidiendo jugar, aunque se mermando su mejor nivel. De estos 15 encuentros, en 11 de ellos Lamine siempre marcó o asistió, sumando en lo que va de curso siete goles y nueve asistencias en total.

La paradoja y el análisis claro está en qué partidos se quedó a cero Lamine Yamal. El joven español encuentra problemas para descartar cuando sube el nivel, cuando tiene enfrente a rivales de gran calibre, como han sido hasta la fecha PSG, Real Madrid, Chelsea o Atlético de Madrid, donde fue incapaz de marcar diferencias en términos asistenciales o goleadores. Precisamente, tres de estos cuatro acabaron en derrota para los culés.

El primer apagón de Lamine Yamal llegó en el duelo ante el PSG. De hecho este no fue ni en campo ajeno, el Barça jugaba de local y aun así el conjunto parisino logró llevarse los tres puntos en la fase de liguilla de la Champions League. Ferran Torres adelantó a los culés pero el PSG le acabarían dando la vuelta con goles de Mayulu y, sobre la bocina, de Gonçalo Ramos. A Lamine le costó aparecer, secado por el buen hacer defensivo de los parisinos. De hecho acabó el encuentro amonestado fruto de la frustración.

Ante el Real Madrid unas semanas después, misma historia. Lamine estuvo muy fijado durante todo el partido por Carreras, limitando su juego, demostrando que cuando tiene como par a un futbolista de gran calidad aparece menos. Mbappé a los blancos, fue Fermín el que igualó y Bellingham puso a mandar de nuevo al Madrid antes del descanso. Mbappé se permitió el lujo de errar un penalti en la segunda mitad y aun así los blancos se llevaron el partido en el Santiago Bernabéu.

Cucurella fue la sombra de Lamine ante el Chelsea. El español opacó durante todo el partido a su compatriota y compañero de selección, que fue incluso sustituido por Hansi Flick en los compases finales del partido, viendo que no estaba aportado todo lo debido. El 3-0 del Chelsea, con goles de Koundé en propia, Estevao y Delap, fue demoledor.

El único partido de esta lista que logró llevarse el Barça sin el aporte de Lamine Yamal fue el de este pasado martes ante el Atlético de Madrid. Pese al gol inicial de Baena, el Barça le dio la vuelta con goles de Raphinha, Olmo y Ferran Torres, aunque sin rastro de goles y asistencias por parte de Lamine, algo más lúcido que ante otros grandes, con algún tiro peligroso y centro que pudo acabar en gol, pero con el mismo resultado final: apagón ante los grandes.