Lamine Yamal también provoca al Atlético recordando su gol en el Metropolitano

Lamine Yamal se ha acostumbrado a provocar antes de los partidos. Lo hizo antes del Clásico regodeándose con un gol suyo en el Santiago Bernabéu y lo ha vuelto a hacer, esta vez, con el Atlético. A falta de muy pocas horas del duelo en el Camp Nou, la estrella del FC Barcelona incendió a los aficionados rojiblancos con una nueva aparición en redes sociales.

En la lucha directa por el liderato, Lamine es consciente de la necesidad que supone vencer a los de Simeone. Los colchoneros han reducido la distancia de puntos en las últimas semanas y como automotivación quiso recordar la remontada culé en el Metropolitano de la temporada pasada (2-4). Un duelo en el que el Atlético complicó mucho las cosas gracias a los goles de Julián Álvarez y Solorth.

A falta de 20 minutos, el Barça logró dar la vuelta al marcador con Lamine Yamal como artífice en el tiempo de descuento. Marcó después de un disparo que desvió Reinildo y terminó quitándose la camiseta mientras le abrazaban el resto de sus compañeros. Una imagen que ha vuelto a enseñar en su perfil de Instagram acompañada de una canción llamada ‘Reverendo’.

🚨 La story de Lamine Yamal 🇪🇸 à quelques heures du choc face à l’Atletico Madrid. 💙❤️ 📲 IG pic.twitter.com/9cAdmpfXjD — Actu Foot (@ActuFoot_) December 2, 2025

Lamine Yamal vuelve a hablar antes de tiempo

Lamine lleva varias apariciones en la previa de los partidos grandes. Sus redes sociales las usa como forma de expresar su confianza cuando juega ante rivales que le motivan. Aun así, de momento no ha tenido sus frutos después de lo ocurrido ante Real Madrid y Chelsea.

En ninguno de ambos partidos tuvo una actuación estelar y en ambos acabó escaldado. Ni marcó ni fue resolutivo. Ante el Atlético no tiene números para tirar cohetes: un gol y dos asistencias en cinco partidos. Lamine muestra que está preparado, pero sus formas pueden volver a pasarle factura.