Barcelona-Atlético de Madrid: liderato en juego

Barcelona y Atlético de Madrid se miden este martes (21:00 horas) en el Camp Nou con motivo del partido de Liga adelantado de la jornada 19 por la disputa de la Supercopa de España en los primeros días del mes de enero. Un gran partido de dos gigantes con el liderato en juego. Los de Hansi Flick llegan primeros, pero con dudas en su juego. Los de Simeone están cuartos, pero a tres puntos del líder y en su mejor momento de la temporada. Los dos tienen bajas importantes y se espera un duelo vibrante como ya sucedió el año pasado.

Este martes vuelve el Camp Nou a recibir un partido grande. Llevaba el Barcelona dos partidos ya jugando en su nuevo estadio ante Alavés y Athletic, pero todavía no había disputado un gran partido. Ahora le toca recibir al Atlético de Madrid en un duelo de máxima exigencia.

Es un gran examen el que se le presenta al Barcelona de Hansi Flick. Esta temporada, hasta el momento, el equipo culé ha suspendido todos los grandes exámenes de este curso. Perdió contra el PSG, perdió contra el Real Madrid y perdió contra el Chelsea. Se le atragantan los grandes duelos. Frente al Atleti, el equipo blaugrana tiene la opción de demostrar que puede ganarle a un grande.

Hansi Flick cuenta para este partido con las bajas de Fermín López, Araujo y Gavi. También Ter Stegen aunque ya haya vuelto a entrenar con el grupo. En defensa tiene un gran problema. Vuelve De Jong tras perderse el duelo contra el Alavés y hay dudas en el once con los de arriba. Raphinha no está al 100% todavía y Pedri tendrá minutos, pero sería extraño verle de titular.

El Barcelona llega a este partido como líder de la Liga con 34 puntos en una parte alta muy apretada. Tiene solamente un punto más que el Real Madrid, dos más que el Villarreal y tres más que el Atlético de Madrid. Y es que los rojiblancos le pueden empatar en el liderato si asaltan el Camp Nou este martes.

El Atlético amenaza al Barcelona

Desde el Clásico, el Barcelona lo ha ganado todo en Liga. Pero la racha del Atlético de Madrid es mucho mejor. Los de Simeone solamente han estado 18 minutos por debajo del marcador en este campeonato liguero y están en su mejor momento de la temporada. Siete victorias consecutivas entre todas las competiciones suman los colchoneros. Seis en Liga.

Simeone cuenta para este partido con las bajas de Marcos Llorente y Le Normand en defensa. El equipo rojiblancos se ha recuperado de su mal inicio de curso y ahora parece un equipo imparable. Aunque su mejor versión la ha mostrado en el Metropolitano, fuera le cuesta algo más.

Lo lógico es que Simeone salga ante el Barcelona con un once parecido al que formó contra el Inter en Champions. Con Simeone, Baena y Julián Álvarez juntos. Pero con la opción de que tenga minutos Sorloth. El noruego no está teniendo muchas oportunidades esta temporada, aunque viene de marcar un doblete. Pero es que es la bestia negra del Barça en las últimas temporadas.

Sorloth le ha marcado seis goles en nueve partidos disputados contra el Barcelona con las camisetas de Real Sociedad, Villarreal y Atlético de Madrid. La mayoría en la Ciudad Condal. Marcó uno con la Real, dos con el submarino y tres con el cuadro rojiblanco. Los tres la pasada temporada.

Posibles alineaciones de Barcelona y Atlético de Madrid

Once del Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong, Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.

Once del Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Barrios, Koke, Simeone, Baena; Griezmann y Julián Álvarez.