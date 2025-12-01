El tándem de la final de la Copa del Rey arbitrará el Barcelona-Atlético de Madrid de Liga

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer este lunes el equipo arbitral que dirigirá el partido adelantado de la jornada 19 de Liga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, a disputar este martes 2 de diciembre en el Camp Nou. Ricardo de Burgos Bengoetxea será el árbitro principal, mientras que Pablo González Fuertes será el encargado de dirigir la sala del VAR, el mismo tándem que dirigió la pasada y polémica final de Copa del Rey entre el Real Madrid y el conjunto culé.

El mismo equipo arbitral que dirigió la pasada final de la Copa del Rey entre Barça y Real Madrid que finalmente caería del lado de los culés, será el que dirija este encuentro entre Barça y Atlético de Madrid de este martes. Junto a Ricardo de Burgos y Pablo González estarán los asistentes Iker De Francisco y Asier Pérez De Mendiola, el cuarto árbitro será Antonio Sánchez y en el AVAR estará Javier Iglesias.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) confirmó a este cuerpo arbitral para este encuentro adelantada de Liga, debido a la participación de ambos equipos en la próxima Supercopa de España que se debe disputar en Yeda (Arabia Saudí) entre el 7 la 11 del mes que viene, en enero de 2026.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el colegiado que arbitró este pasado domingo el Girona-Real Madrid que finalizó con 1-1, con cabreo madridista por diversas acciones en las que no pitó nada, como dos posibles penaltis no sancionados tanto a Rodrygo como a Kylian Mbappé. Pese a su actuación, desde la cúpula arbitral consideraron positiva su encuentro y es por ello que otorgan éste pocas horas después de dirigir.

Cabe recordar que De Burgos Bengoetxea fue uno de los árbitros cuyo nombre apareció en los informes elaborados por el hijo de Negreira, Javier Enríquez, para el FC Barcelona, una mancha que perdura en su historial y sobre la que aún no hay consecuencias.

El vizcaíno lleva ya varias jornadas sin arbitrar al Barça, precisamente desde la Jornada 5, cuando los culés vencieron de manera holgada al Getafe (3-0). Hay que remontarse algo menos para verle arbitrar al Atlético de Madrid, ya que fue en la Jornada 9 cuando dirigió el choque ante el Osasuna que finalizó 1-0 a favor de los colchoneros.

A lo largo de su carrera, Ricardo de Burgos Bengoetxea ha arbitrado en 35 ocasiones al Atlético de Madrid por las 33 que lo ha hecho al Barcelona, los dos equipos a los que más veces ha dirigido –junto con el Celta de Vigo–. Cuando éste fue el árbitro principal, los colchoneros han ganado 24 de los 35 encuentros, por los 7 empates y 4 derrotas sumadas. Por su parte, cuando fue designado para los culés, de 33 encuentros, 27 acabaron con victoria para el Barça, 1 empate y 5 derrotas. Así, el bagaje es ligeramente favorable a los culés, con mayor porcentaje de triunfos.