Sörloth alarga el pleno del Atlético con doblete ante el Oviedo y avisa al Barça

Alexander Sörloth le dio este sábado al Atlético de Madrid su sexta victoria consecutiva en Liga contra el Oviedo, un pleno que coloca al equipo rojiblanco en la tercera plaza provisionalmente con dos puntos más que el Villarreal, que tratará de recuperarla en Anoeta. El doblete del noruego allanó el camino a los suyos hacia un triunfo cómodo y mandó un aviso al Barcelona, su rival fetiche y contra el que ha marcado en cuatro de sus últimas cinco visitas. El próximo martes, partidazo en el Camp Nou con el ariete colchonero enchufadísimo.

También su equipo, que no conoce otra cosa que no sea ganar en Liga desde el pasado 5 de octubre cuando empató en Vigo. En esta jornada 14 lo hizo quizá más rápido de lo esperado tras el doblete de Sörloth en cuestión de 10 minutos. Simeone les convenció de buscar el tercero, pero no hizo ni falta ante un Oviedo muy flojito que es más colista después de su novena derrota en la presente temporada.

Las rachas son así. El Atlético no para de ganar y si eso se suma a que estamos ante una de sus mejores plantillas de los últimos años, pues sale el once que sacó este sábado Simeone. La alineación no fue de un equipo que va sobrado, pero casi. Ésta presentaba siete cambios respecto a la del miércoles contra el Inter de Milán, con Jan Oblak de nuevo en la portería, una defensa de cinco con Nahuel Molina de nuevo en la derecha, Marc Pubill entre los tres centrales junto a Lenglet y Hancko y Nico González de carrilero izquierdo.

Koke, Gallagher y Álex Baena compusieron una especie de trivote en el medio, con Griezmann y Sörloth liberados en ataque. Ni Julián Álvarez ni Pablo Barrios ni Giuliano ni Giménez… al Atlético le sobró sin sus estrellas para arrasar al colista. El ‘9’, habitual suplente, dinamitó el partido en la primera parte con un doblete que apuntaba a más.

Doblete exprés de Sörloth

El primero llegó tras una jugada que bien la podría firmar la selección española. Pubill inició desde atrás y la tocó para Griezmann en apoyo. El francés descargó para Lenglet y este abrió a la izquierda a un Nico que rápidamente se la pasó a Baena para que hiciese su magia. El internacional español, con túnel incluido de exterior a un defensor ovetense, se la mandó al área a Hancko y el central, como si de un ’10’ se tratase, se la entregó a Sörloth para que sólo tuviese que empujar a puerta vacía.

El segundo tuvo la firma de los mismos protagonistas. De nuevo Hancko desde la izquierda, esta vez fuera del área, puso un centro al área dirigido a Sörloth y el noruego, casi sin querer, controló con una parábola perfecta que le cayó a la bota izquierda para embocarla a la red. El Oviedo apenas se acercó a la portería de Oblak en toda la primera parte y el Atlético se iba al vestuario muy cerca de una victoria plácida.

Así las cosas, el Cholo empezó a dosificar. Su hijo Giuliano entraba tras el descanso por Baena y pasada la hora de juego quitó a los dos delanteros de un plumazo. Fuera Sörloth y Griezmann y al campo Julián y Barrios. Con piernas frescas, el Atlético intentó irse a por la sentencia, pero el Oviedo respondió haciéndose con el control del balón, presionando bien y enganchando jugadas de varios pases.

El Atlético gana fácil al Oviedo

De esta forma, con un equipo valiente a por más goles y otro sin nada que perder, la segunda parte se animó. Julián tuvo el tercero en el 73′, pero una torpeza de Giuliano recibiendo en fuera de juego en vez de dejársela a su compatriota invalidó la acción. Aun así el disparo de zurda del argentino se marchó por encima de Aarón Escandell. Luis Carrión aprovechó el susto para quitar a Santi Cazorla y el Metropolitano se rindió al legendario futbolista español. El choque no tuvo mucha más historia y el Atlético suma y sigue antes de intentar tumbar al Barça.