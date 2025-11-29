El estadio Metropolitano será una caldera el martes, en el partido que decidirá al campeón de la Liga de Naciones femenina. El estadio madrileño presentará una gran entrada para ver el España-Alemania, batiendo el récord de asistencia a un partido de la selección femenina en nuestro país. Por el momento, la RFEF ha vendido cerca de 45.000 entradas, agotando todas las que habían puesto a la venta.

La Selección jugará por primera vez en el Metropolitano y qué mejor momento para hacerlo que en una final ante Alemania. Llega, además, igualadísima, después de que las de Sonia Bermúdez salieran con vida de Kaiserslautern. No jugaron su mejor partido, salvo una inconmensurable Cata Coll, que permitió mantener el empate sin goles que deja todo abierto para el partido de vuelta.

En una final atípica, puesto que es a doble partido, las cosas no han podido ir mejor para el duelo de vuelta. Quien se lo lleve, ganará el título. Y, para ello, la Federación no había podido escoger un mejor escenario. Mientras que la anterior final de la Liga de Naciones, celebrada en 2024 y donde España ganó 2-0 a Francia, fue en La Cartuja, esta vez se jugará en la capital.

En ese encuentro, se estableció el que es hoy por hoy el récord de asistencia a un partido de la selección femenina en nuestro país, con una cifra de 32.657 espectadores en las gradas del estadio sevillano. A falta de tres días, ya se puede decir que se superará el martes. En el Metropolitano, mínimo, se esperan 45.000 aficionados.

Por el momento, la RFEF ha vendido casi todas las entradas que ha puesto a la venta. Entre 40.000 y 45.000 tickets se han vendido en estos días, por precios que van desde los 14 euros a los 30, salvo las VIP, que se elevan hasta los 96€. Viendo la demanda que ha habido en los últimos días y, sobre todo, tras lo sucedido en Alemania, que hace que la eliminatoria esté más que abierta, se sacarán a la venta más localidades.

Parece muy complicado que se pueda llenar el estadio del Atlético de Madrid, que cuenta con un aforo de 70.600 aficionados. Sin embargo, habrá muy buena entrada, hasta el punto de que será el partido de la selección en nuestro país con más espectadores.

El Metropolitano se volcará con España

No era nada sencillo que la Selección pudiera congregar a tanta gente en el Metropolitano. Cabe recordar que, horas después de que se confirmara que el partido se iba a jugar en el feudo rojiblanco, tras eliminar a Suecia, Javier Tebas contraprogramó el partido poniendo un Barcelona-Atlético para ese mismo día a las 21:00 horas. La RFEF tuvo que adelantar el horario previsto y fijar la vuelta de la final para las 18:30 horas.

Aunque esa misma noche se juega uno de los partidos que marcarán el futuro de la Liga, miles de aficionados le darán la espalda y apostarán por la Selección. Será el partido más multitudinario que disputen las campeonas del mundo en nuestro país. Un partido en el que tratarán de darle una alegría a la afición ganándola de nuevo, algo que ya hicieron en 2024, en la que fue la primera edición de la competición.