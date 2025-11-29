España necesita mejorar para ganar la Liga de Naciones en el Metropolitano

La mejor noticia para la selección española femenina en Alemania fue, claramente, el resultado. Un empate a cero que hace que todo se decida en la vuelta. Máxima igualdad en el marcador, pero con una diferencia muy significativa: se jugará en el Metropolitano. Si el Fritz Walter Stadion apretó en busca de la victoria de las germanas, lo que se vivirá en la capital de España será aún mayor. Pero para que surta efecto, la Selección debe mejorar en varios aspectos… y mucho.

No fue el mejor partido de España. Las de Sonia Bermúdez estuvieron prácticamente irreconocibles, salvo durante los primeros 10 minutos de la segunda parte. Alemania le tomó claramente la medida a las campeonas del mundo y fueron un rodillo, ante el que sólo respondió Cata Coll. La seleccionadora lo reconocía: «No ha sido nuestro mejor partido. Es un partido de máximo nivel y lo importante es que hemos quedado 0-0 y ahora vamos al Metropolitano, con nuestra gente».

No le faltaba razón. Por suerte, España no encajó gol en Kaiserslautern y se va con la eliminatoria empatada a casa, donde deberá dar su mejor versión para poder plantar cara a una Alemania que ha demostrado ser muy sólida y que cuenta, además, con dos de las mejores jugadoras del mundo como son Bühl y Brand. Sus dos estrellas fueron las mejores del partido, sobre todo la primera de ellas, que cuajó un encuentro espléndido en el que sólo le faltó marcar.

La idea de Christian Wück era la de conseguir disputar el balón a España, algo que le falló en la semifinal de la Eurocopa y que llevó a las campeonas del mundo a generar más. Sin el balón, cortocircuitaron en Kaiserslautern. España no se encontró en ningún momento sobre el césped, exceptuando los primeros minutos de la segunda mitad, tras los ajustes de Sonia Bermúdez al descanso.

España, obligada a mejorar en el Metropolitano

La Selección falló en varios aspectos, en los que deberá mejorar bastante si quiere tener opciones en Madrid de revalidar el título. Deberán ser mucho más intensas, puesto que la mayoría de los duelos fueron para las alemanas, además de no fallar tanto a la hora de sacar el balón jugado. Las españolas fallaron ya no al sentir la presión germana, que también, sino que tuvieron muchos errores en balones de lo más sencillos.

Y Sonia Bermúdez deberá dar una vuelta a qué partido plantear ante Alemania. España necesitará ser más profunda, como consiguió con Eva Navarro y Athenea sobre el césped, entrada la segunda mitad. Las alemanas supieron encerrar a la Selección por dentro durante buena parte del partido, para robar y atacar las espaldas de la defensa, algo que se deberá evitar a toda costa haciendo que las extremos ensanchen el campo para poder generar más espacios en el interior.