Sonia Bermúdez: «Lo importante es que hemos quedado 0-0 y ahora vamos al Metropolitano»

Sonia Bermúdez compareció en la sala de prensa de Kaiserslautern para valorar el empate de España en la ida de la final de la Liga de Naciones, ante Alemania. La seleccionadora reconoció que «no ha sido el mejor partido» de la Selección, pero que «lo importante» es el empate a cero, que permite llevar la eliminatoria abierta a la vuelta, que se jugará en Madrid.

No fue el mejor partido de España, que pese a ello se llevó un valioso empate, por cómo se dio el partido. Cinco intervenciones de Cata Coll y tres balones al palo han impedido a Alemania ganar el encuentro en su casa. «Ha sido una primera parte en la que han sido superiores, creo que hemos mejorado en la segunda y me gustaría poner en valor el trabajo defensivo del equipo. Se queda el partido abierto. Hemos ajustado cosas», señalaba.

«Veníamos a un campo complicado contra un gran equipo», ha destacado, dejando claro que el precedente ante Suecia no es «la realidad». «Las jugadoras están preparadas para hacer su trabajo y con Cata no vamos a descubrir ahora el pedazo de portera que es», ha explicado sobre cómo se ha desempeñado el equipo en defensa y sobre la actuación de la guardameta del Barcelona.

«La primera parte no hemos estado bien, en la segunda hemos ajustado cosas. Hay que poner en valor el trabajo defensivo y era complicado jugar. No ha sido el mejor partido y queremos mejorar. Tienen jugadoras muy determinantes y que encaran. Es un partido de máximo nivel y lo importante es que hemos quedado 0-0 y ahora vamos al Metropolitano, con nuestra gente y el equipo está mentalizado para recuperar cuanto antes e intentar ganar», ha señalado la madrileña.

También ha explicado que no se pueden sacar conclusiones por un mal partido, a la hora de preguntarse si «han cogido la matrícula a España las grandes». «En un partido que te cojan la matrícula… Habría que centrarse en más», apuntaba Bermúdez, que ha señalado qué es lo que deben hacer de cara al próximo encuentro, en el que se definirá la eliminatoria: «Hemos ajustado cosas y habrá que ajustar muchas más en el Metropolitano. Creo que a nivel defensivo es para felicitar al equipo. Es difícil vernos sufrir a nivel defensivo y hemos estado muy bien».

La seleccionadora ha valorado también el debut de Edna Imade: «Es un orgullo verla debutar. Queríamos que estirase y rematar de primeras. Ha tenido una, se ha resbalado, pero ha sido un día feliz para ella», apuntaba sobre la delantera de la Real Sociedad. También ha hablado sobre un incidente con Christian Wuck, seleccionador alemán, que le ha recriminado algo al término del encuentro: «Hemos ido a saludarnos y no he entendido mucho lo que ha pasado. No le he visto sentido».