Eva Navarro desvela la sintonía total con Sonia Bermúdez: «Es muy cercana y nos ayuda en todo»

Sonia Bermúdez ha caído de pie en el vestuario de España. Esa es la impresión que da desde fuera y, desde dentro, Eva Navarro se lo confiesa a OKDIARIO. En esta entrevista previa a la final de la Liga de Naciones, la jugadora de la Selección habla sobre la sintonía total que tienen con la nueva seleccionadora. Destaca de ella su «cercanía», algo que es más que lógico, puesto que ha sido compañera de equipo de muchas futbolistas, entre ellas, de la murciana.

«Con ella he aprendido muchísimo, porque tuve la suerte de jugar con ella. Le gusta mucho el fútbol. Le apasiona», desvela la jugadora del Real Madrid. Eva y Sonia coincidieron cuando una empezaba su carrera como profesional y la otra estaba a punto de colgar las botas. Fue en el Levante, donde la actual seleccionadora colgó las botas en 2020. Allí llegó en 2018, junto a una joven Eva Navarro que apenas tenía 17 años y que, en su caso, permanecería en la entidad granota hasta 2022.

«Ha jugado con muchísimas jugadoras y eso se nota, esa cercanía. Es una persona con la que puedes hablar perfectamente, te ayuda en todo momento. La verdad es que es algo muy positivo», apunta sobre su ex compañera y hoy seleccionadora.

Eva Navarro hizo después el camino inverso al de Bermúdez. Se marchó al Atlético, formando además parte de la Selección que ganó el Mundial 2023. El verano de 2024, justo antes de los Juegos Olímpicos, firmó por el Real Madrid. Desde aquella cita en París no volvió con España, hasta ahora.

Sonia Bermúdez confía en Eva Navarro

La madridista se ha reencontrado partiendo de una posición nueva para ella. Reconvertida en lateral se ha hecho con un hueco de nuevo en España. Aunque para Sonia, que la conoce bien, teóricamente parte como atacante. «Sonia confía en mí de extremo, pero si me necesitan en algún momento de lateral, pues ahí estaré. Donde me ponga voy a rendir y voy a sumar para el equipo», apunta.

Eso sí, no está para nada descartado que podamos verla en la nueva demarcación que ocupa en el Real Madrid. Al ser preguntada que si se le ha probado con España en el lateral, desvela que «hay momentos que sí», pero no le da mayor importancia a dónde jugar, puesto que se adaptará a lo que le toque: «A la hora del partido, si me necesita de extremo o de lateral, pues ahí estaré».

Con Sonia Bermúdez, la vuelta de Eva Navarro no ha sido la única. De hecho, la de la murciana ha sido la menos sonada. Sí que tuvieron muchísima repercusión las de Jenni Hermoso y Mapi León. Y sobre ello se ha pronunciado también la futbolista del Real Madrid al ser preguntada por este medio: «Jenni es una tía que siempre suma fuera y dentro del campo, igual que Mapi. Creo que son dos jugadoras que llevan muchísimo tiempo en la Selección y son dos jugadoras que nos ayudan y nos aportan muchísimo».