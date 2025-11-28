La Selección quiere un nuevo título y en su mano está el dar un importante paso hacia él. España se enfrenta a Alemania este viernes (20:30 horas), en la ida de la final de la Liga de Naciones. Será la antesala del duelo que veremos el próximo martes en el Metropolitano, en el que se coronará a la campeona. Las de Sonia Bermúdez quieren llegar a ese partido con ventaja y, para ello, buscarán el triunfo en Kaiserslautern.

No será fácil. Enfrente, una Alemania que ya nos puso las cosas muy complicadas en la pasada Eurocopa, donde un gol de Aitana Bonmatí en la prórroga decidió aquella semifinal, y, sobre todo, en los Juegos Olímpicos de 2024, llevándose el partido por el bronce. Ahora, llegan con bajas importantes, pero en disposición de volver a poner contra las cuerdas a las campeonas del mundo.

Tras el batacazo que supuso perder la final de la Eurocopa contra Inglaterra en los penaltis, a la Selección le llega cuatro meses después la oportunidad de resarcirse. Un nuevo título en juego, una nueva final y la posibilidad de estrenar a lo grande la etapa de Sonia Bermúdez en el banquillo.

La seleccionadora debutó en semifinales de esta Liga de Naciones con goleada en La Rosaleda ante Suecia, volviendo a ganar en la vuelta, cerrando el pase a la final. Ahora, tiene la oportunidad de lograr el que sería el segundo título de España en esta competición, tras el conseguido en febrero de 2024, en una primera edición en la que Alemania acabó tercera.

A pesar de la mala costumbre a la que nos han habituado estas jugadoras, la final contra Alemania no apunta a ser nada fácil. Las germanas son una de las mejores selecciones del mundo e, históricamente, han dominado con mano de hierro en Europa. Echando la vista no muy atrás, los precedentes no son nada buenos. Hasta que Aitana derribó el muro de Berger en Zúrich, nunca se había ganado a las alemanas. Que se lo digan a Alexia cuando la propia portera le paró un penalti en París 2024, dejando sin opción de bronce a España.

No hay que remontarse muy atrás para darse cuenta que estamos ante la que es probablemente la bestia negra de nuestra selección. Sin embargo, el crecimiento de España en los últimos años hasta convertirse en el mejor equipo del mundo –como dice el ranking FIFA– han permitido plantar cara a una Alemania que sabe que, hoy por hoy, es muy difícil superar a las campeonas del mundo.

España busca la reválida en la Liga de Naciones

En Kaiserslautern, Sonia Bermúdez contará con varias novedades. Tendrá que hacer, eso sí, tres descartes, con varios puestos en ataque en duda. Es en esa parcela ofensiva donde más opciones presenta y, por tanto, donde se espera que haya dos de esas bajas para el partido.

Más allá de la ya no sorprendente presencia de Jenni Hermoso, llama la atención la cantidad de delanteras centro con las que cuenta Bermúdez. Hasta cuatro ha llamado de cara a esta final, sumando a las habituales de Esther, Alba Redondo y Martín-Prieto la llegada de Edna Imade. La delantera de la Real Sociedad ha sido convocada por primera vez a sus 25 años, al conseguir la nacionalidad tras toda una vida viviendo en nuestro país, pero no se ejercitó en el último entrenamiento en Las Rozas, antes de viajar.

Por tanto, todo apunta a que no será la elegida en un once en el que, en condiciones normales, debería entrar Esther, que se perdió las semifinales de esta Liga de Naciones por problemas físicos. La alineación podría ser incluso la misma que plantó la anterior seleccionadora, Montse Tomé, en el último partido contra Alemania, introduciendo a Mapi León en defensa y subiendo al pivote a Aleixandri en lugar de la lesionada Guijarro.

Alemania llega con bajas

Por su parte, Alemania presenta varias bajas en su convocatoria para medirse a España, como son las de Sydney Lohmann, Camilla Kuver y Lea Schuller. Quien sí estará, tras perderse también las semifinales, será Ann-Katrin Berger, la guardameta que se consolidó en la Eurocopa como una de las mejores –sino la mejor– del mundo y que ya amargó en su día a la Selección en los JJOO.

Además de la guardameta, sí que están las otras grandes estrellas de esta selección, como son Klara Bulh, Jule Brand, Sjoeke Nusken o Giulia Gwinn. El equipo dirigido por Christian Wuck buscará redimirse de la eliminación en las semifinales de la Eurocopa ante una España que, del mismo modo, quiere dar un golpe encima de la mesa tras la tragedia vivida en la final del campeonato continental.