Eva Navarro: «Perder contra Barcelona y Arsenal fue duro pero podemos ganar un título esta temporada»

Eva Navarro ha repasado cómo está siendo su temporada con el Real Madrid. En la entrevista a OKDIARIO justo antes de que arranque la final a doble partido de la Liga de Naciones que medirá a España con Alemania, la futbolista de la Selección ha hablado sobre el gran momento de forma en el que se encuentra y, también, de cómo ve el futuro más inmediato del conjunto madridista.
Es optimista de cara a lo que resta de curso. Y eso que las blancas vienen de perder ante Barcelona y Arsenal de manera consecutiva. Sin embargo, la murciana tiene claro que esas derrotas no serán un impedimento para que el equipo pelee por el gran objetivo, que otra temporada más vuelve a ser el de levantar un título. Además, puestos a pedir, tiene claro cuál quiere: «La Champions. Es muy complicado, porque hay equipos que son muy top. Pero para mí ganar la Champions».
«Creo que sí», afirma al ser preguntada sobre si cree que aún hay opciones de ganar un título esta temporada. La reconvertida en lateral por Pau Quesada afirma que tanto el vestuario como el club están «trabajando mucho» para lograr llevar ese primer título a las vitrinas. Todo, a pesar de las dos duras derrotas. «Fue duro», apunta, especificando que «sobre todo contra el Barça».
«Hemos tenido un calendario muy complicado, con Barcelona y Arsenal fuera de casa. Fue duro, sobre todo contra el Barça, porque ese resultado fue bastante abultado para lo que se vio, porque tuvimos muchas ocasiones y pudimos ganar ese partido. Pero cada día aprendemos de estas cosas, de los errores y trabajamos para estar ahí arriba», afirma Eva Navarro.
Eva Navarro, importante en el Real Madrid
Habla también largo y tendido sobre temporada casi y media en el Real Madrid. Califica la pasada como «difícil» en lo personal, aunque especifica diciendo que fue «buena» por el hecho de fichar por el conjunto blanco. «No tuve los minutos que me hubiera gustado tener en el Real Madrid. Esta temporada estoy muy contenta. Estoy a un alto nivel y espero seguir así», añade.
Después de esa primera temporada de adaptación a su nuevo club, Eva Navarro se ha consolidado como una pieza fundamental en el Real Madrid esta temporada, en el lateral diestro. «Tuvimos lesiones en esa posición y el míster confía en mí para ponerme ahí. Es una posición que no había jugado en mi vida, pero cada vez me encuentro mejor. Me siento muy a gusto en esa posición y donde me necesite el míster, pues ahí estaré», cuenta a este periódico.
«Estoy aprendiendo mucho a nivel defensivo, que es algo que siempre me ha costado. Es positivo que esté aprendiendo ahí. En muchos partidos he estado más libre, he tenido toda la banda para mí sola y puedo llegar arriba, bajar… Además que a nivel físico me encuentro muy bien», finaliza en referencia a su nueva demarcación.