Eva Navarro: «Ojalá podamos ganar la Liga de Naciones sentenciando en Alemania»

España o Alemania. Una de las dos se proclamará el próximo martes campeona de la Liga de Naciones en el Metropolitano, pero antes hay que jugar un primer asalto por el título en Kaiserslautern. Algo un tanto extraño en esta época, que una final se dispute a doble partido, aunque para Eva Navarro (Yecla, 2001) es una oportunidad para que la Selección pueda «sentenciar» en la ida y poder así «disfrutarlo en Madrid» con la afición.

La jugadora de la Selección atiende a OKDIARIO antes de que se suba el telón de esta eliminatoria. Lo hace «feliz», puesto que volvió a ser convocada el mes pasado por primera vez desde los Juegos Olímpicos y, ahora, repite de cara a la final. No sorprende, puesto que en el Real Madrid está destacando en una posición inédita para ella, jugando de lateral pero con mucha profundidad y siendo una de las mejores en lo que va de curso.

Reconoce que ahora está rindiendo a un «alto nivel» y que se siente «muy a gusto» en su nueva demarcación. Esto ha llevado a Sonia Bermúdez a llamarla a filas. Con ella compartió vestuario en el Levante, en la última etapa de la nueva seleccionadora como futbolista, y destaca sobre ella su «cercanía» y la buena sintonía con el grupo: «Es una persona con la que puedes hablar perfectamente, te ayuda en todo momento».

Pregunta: Volvió con la Selección en el pasado parón, ¿cómo se sintió?

Respuesta: Muy contenta por volver. El año pasado fue bueno y, aunque no diría duro, sí fue difícil. No tuve los minutos que me hubiera gustado tener en el Real Madrid y el premio de la Selección, si no tienes minutos, no llega. Esta temporada estoy muy contenta. Estoy a un alto nivel y espero seguir así. La recompensa llega y estoy muy feliz de que Sonia confíe en mí.

P: El año pasado fue de adaptación al Real Madrid y esta temporada ha encontrado su sitio retrasando su posición como lateral.

R: Tuvimos lesiones en esa posición y el míster confía en mí para ponerme ahí. Es una posición que no había jugado en mi vida, pero cada vez me encuentro mejor. Me siento muy a gusto en esa posición y donde me necesite el míster, pues ahí estaré.

P: ¿Qué está aprendiendo en esta nueva posición?

R: Estoy aprendiendo mucho a nivel defensivo, que es algo que siempre me ha costado. Es positivo que esté aprendiendo ahí. En muchos partidos he estado más libre, he tenido toda la banda para mí sola y puedo llegar arriba, bajar… Además que a nivel físico me encuentro muy bien.

P: ¿Qué le pide Sonia?

R: Sonia confía en mí de extremo, pero si me necesitan en algún momento de lateral, pues ahí estaré. Donde me ponga voy a rendir y voy a sumar para el equipo.

P: ¿Se ha probado esa opción en entrenamientos?

R: Hay en momentos sí, pero como te digo, a la hora del partido, si me necesita de extremo, pues ahí estaré.

P: ¿Cómo han sido las primeras concentraciones con Sonia como seleccionadora? ¿Qué les pide? ¿Cómo es?

R: Sonia lleva mucho tiempo en el fútbol. Con ella he aprendido muchísimo, porque tuve la suerte de jugar con ella (en el Levante). Le gusta mucho el fútbol. Le apasiona. Estamos trabajando para el partido de Alemania, porque nos lo va a poner muy difícil. Y estamos trabajando muy bien.

P: Da la sensación de que tiene muy buena sintonía con el grupo.

R: Sí, se nota. Ha jugado con muchísimas jugadoras y eso se nota, esa cercanía. Es una persona con la que puedes hablar perfectamente, te ayuda en todo momento. La verdad es que es algo muy positivo.

P: ¿Qué espera del partido contra Alemania?

R: Va a ser un partido muy complicado, sobre todo la ida en su casa. Creo que va a ser muy físico, porque son una selección muy top, con jugadoras que son muy buenas y nos lo va a poner bastante difícil. Pero nosotras estamos trabajándolo y tenemos herramientas para poder hacerles daño.

P: ¿Qué esperan del partido en el Metropolitano?

R: El primer objetivo es intentar sentenciarlo en Alemania y llegar a Madrid para poder disfrutarlo con nuestra gente. Esperamos que se llene el estadio y que podamos celebrar un título con nuestra gente.

P: Una de las grandes novedades con Sonia fue el regreso de Jenni Hermoso.¿Cómo la vio en la anterior concentración?

R: Jenni es una tía que siempre suma fuera y dentro del campo, igual que Mapi. Creo que son dos jugadoras que llevan muchísimo tiempo en la Selección y son dos jugadoras que nos ayudan y nos aportan muchísimo.

P: Otra novedad era su vuelta… ¿Cómo se sintió volviendo con España?

R: Muy bien, muy contenta. Estar aquí para mí es un sueño. Es algo muy bonito.

P: ¿Qué objetivos tiene esta temporada?

R: Seguir al nivel que estoy. Es muy difícil mantenerlo. Me siento muy bien y el objetivo que tengo con mi club es ganar un título. El Real Madrid lleva mucho tiempo trabajando en ello y ojalá este año podamos ganarlo, porque para mí sería un sueño hecho realidad.

P: ¿Qué han significado las dos derrotas seguidas ante Barça y Arsenal?

R: Hemos tenido un calendario muy complicado, con Barcelona y Arsenal fuera de casa. Fue duro, sobre todo contra el Barça, porque ese resultado fue bastante abultado para lo que se vio, porque tuvimos muchas ocasiones y pudimos ganar ese partido. Pero cada día aprendemos de estas cosas, de los errores y trabajamos para estar ahí arriba.

P: ¿Qué sería para el grupo ganar la Liga de Naciones tras la derrota en la final de la Eurocopa?

R: Sería algo muy bueno. Nos dolió mucho esa derrota en los Juegos Olímpicos porque hubiéramos tenido una medalla. Mis compañeras dieron un paso al frente en la Eurocopa ganando Alemania y, ahora, ojalá podamos levantar otra vez el título.

P: El último partido ante Alemania, en semifinales de la Eurocopa, se gana con un gol de Aitana, porque habían estudiado que su portera dejaba descubierto su palo en ocasiones. ¿En qué detalles más se están fijando ahora?

R: Nos vamos a fijar mucho en ese partido, pero también en los que han jugado después. Estudiamos a todas las jugadoras, en lo que pensamos que podemos hacerles más daño.

P: Estamos llegando a final de año, ¿qué le pediría a 2026?

R: Pediría es sobre todo salud, pero ganar un título con el Real Madrid para mí sería algo muy bonito. Con la Selección sería algo más bonito acabar el año ganando otra vez la Liga de Naciones.

P: ¿Cree que el Real Madrid puede ganar un título este año?

R: Yo creo que sí. Al final estamos trabajando mucho. El club también está apostando cada vez más y ojalá. Creo que lo veo.

P: ¿Con qué título se quedaría de todos a los que optan?

R: Para mí, obviamente, sería la Champions. Sería muy complicado, porque hay equipos que son muy top. Pero para mí ganar la Champions.