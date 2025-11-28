El Rey Felipe VI acudirá a la final de la Nations League femenina en el Metropolitano
España jugará primero el partido de ida en Kaiserslautern este viernes
La Selección española femenina contará con la presencia del Rey Felipe VI en el Metropolitano. Un gran apoyo para animar al equipo de Sonia Bermúdez en la vuelta de la final de la Nations League contra Alemania el próximo martes 2 de diciembre en el capital española.
«La Selección española femenina tendrá en Su Majestad el Rey al primero de sus seguidores en la final de la UEFA Women’s Nations League. Felipe VI asistirá al partido de vuelta de la competición, donde se decidirá el campeón de esta edición del torneo continental europeo, este próximo martes, 2 de diciembre.
La Casa Real ha confirmado la presencia de Su Majestad en el estadio Metropolitano, una muestra del apoyo de la Familia Real a la Selección española y al fútbol femenino español, en una cita que será histórica para el deporte español. El encuentro entre España y Alemania se disputará a partir de las 18:30 horas y podría batirse récord de asistencia de aficionados a un partido de fútbol femenino en la historia de nuestro país», explicó el comunicado de la RFEF.
Este viernes, España jugará el partido de ida en Kaiserslautern con el objetivo de sacar un resultado positivo para dejar encarrilada la final. La Roja goleó a Suecia en semifinales con un global de 5-0, mientras que Alemania hizo los deberes ante Francia.