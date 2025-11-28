El Rey Felipe VI acudirá a la final de la Nations League femenina en el Metropolitano

La Selección española femenina contará con la presencia del Rey Felipe VI en el Metropolitano. Un gran apoyo para animar al equipo de Sonia Bermúdez en la vuelta de la final de la Nations League contra Alemania el próximo martes 2 de diciembre en el capital española.

«La Selección española femenina tendrá en Su Majestad el Rey al primero de sus seguidores en la final de la UEFA Women’s Nations League. Felipe VI asistirá al partido de vuelta de la competición, donde se decidirá el campeón de esta edición del torneo continental europeo, este próximo martes, 2 de diciembre.