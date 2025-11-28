El himno de España retumba en Alemania con 300 españoles en las gradas de la final de la Liga de Naciones

El himno de España retumbó en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern antes de que comenzara el partido de ida de la final de la Liga de Naciones. La Selección se enfrentaba a Alemania en el primer asalto por el título, en el encuentro que abría la eliminatoria. En un estadio con capacidad para 46.000 espectadores y con una entrada que superaba los tres cuartos de capacidad, cerca de 300 valientes españoles se acercaron a animar a las campeonas del mundo.

No acompañaba para nada ni la ciudad, ni la ubicación del estadio, ni tampoco el día. Noche cerrada, con lluvia y frío, sobre Kaiserlautern, una ciudad de unos 100.000 habitantes, con mucha tradición futbolística y un estadio que fue sede del Mundial 2006, pero alejada y mal comunicada con las principales ciudades germanas.

A pesar lo mal que nos han acostumbrado estas jugadoras, la final contra Alemania no va a ser nada fácil. Las germanas son una de las mejores selecciones del mundo e, históricamente, han dominado con mano de hierro en Europa. Echando la vista no muy atrás, los precedentes no son nada buenos. Hasta que Aitana derribó el muro de Berger en Zúrich, nunca se había ganado a las alemanas. Que se lo digan a Alexia cuando la propia portera le paró un penalti en París 2024, dejando sin opción de bronce a España.

No hay que remontarse muy atrás para darse cuenta que estamos ante la que es probablemente la bestia negra de nuestra selección. Sin embargo, el crecimiento de España en los últimos años hasta convertirse en el mejor equipo del mundo –como dice el ranking FIFA– han permitido plantar cara a una Alemania que sabe que, hoy por hoy, es muy difícil superar a las campeonas del mundo.

España salía además la alineación de gala en Alemania. Sonia Bermúdez optará por el mejor equipo que puede poner hoy por hoy sobre el terreno de juego, exceptuando la ausencia de Patri Guijarro en el pivote por lesión. Aleixandri estará en su lugar, como es habitual, mientras que Mapi León formará en el centro de la defensa. En punta, Esther González, pichichi de la pasada Eurocopa regresa tras lesión directa al once.