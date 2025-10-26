Lamine Yamal no deja de provocar: su foto viral que calienta más el Clásico

Lamine Yamal no ha dejado de provocar al Real Madrid en toda la semana previa al Clásico. Después de sus polémicas palabras en las que acusaba al club blanco de «robar y quejarse», el delantero del Barcelona ha hecho una publicación en sus redes sociales a 15 horas de la contienda que sin duda calentará más el partido de la jornada 10 de Liga en el Santiago Bernabéu (16:15 horas).

El extremo publicó una imagen de la temporada pasada en la que sale celebrando su gol en el estadio del Real Madrid. La provocación, además del hecho en sí de recordar dicho momento a menos de un día del Clásico, es que difumina su persona para dar protagonismo a los aficionados madridistas que se ubicaban detrás de él.

Además de esta imagen, antes subió un vídeo con el siguiente mensaje: «El jugador que sale del barrio, no compite por fama. Compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por ego. Celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo. Para él, para su gente y para su barrio».

Lamine Yamal sigue calentando el Clásico

Este vídeo se cierra con una frase a la que pone voz el propio Lamine: «El miedo lo dejé en Mataró hace tiempo». Una provocación más al Real Madrid que recibirá con ganas de silenciar en el campo a la estrella del Barcelona y de la selección española.