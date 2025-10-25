Otra falta de respeto más: el Barcelona se inventa un escudo del Real Madrid en sus medios oficiales

El Barcelona se ha empeñado en provocar al Real Madrid durante la semana previa al Clásico. Si a última hora del pasado jueves era Lamine Yamal quien prendía la llama del partido más caliente de la Liga acusando al club blanco de robar y quejarse, este sábado el Barça ha cometido un grave error en la publicación de la convocatoria de Hansi Flick a través de sus medios oficiales.

El club azulgrana se ha inventado el escudo del Real Madrid en dicha imagen, en la que muestra un diseño alternativo del club blanco con el blanco como único color, pero en el que falta la tradicional banda que atraviesa diagonalmente el emblema. Rápidamente, varios aficionados madridistas se dieron cuenta del error y manifestaron su malestar por otra falta de respeto más del conjunto culé.

Este domingo a las 16:15 horas el Santiago Bernabéu espera a un Barcelona que ha calentado el Clásico durante toda la semana. La pitada durante la narración del once azulgrana parece garantizada porque el caldo de cultivo viene revuelto en este mes.

Por la separación de la Superliga orquestada por un Joan Laporta ahora unido a la UEFA, las acusaciones falsas de Lamine Yamal y ahora esta provocación con un escudo falso y en el que falta un elemento esencial del mismo. Ahora le toca al Real Madrid responder a todo ello con una gran actuación en la que además se pueda vengar del eterno rival.