De los pitos a los aplausos: Cornellá terminó coreando el nombre de Joan García al debutar con España

El morbo del partido amistoso entre España y Egipto estuvo en la grada de Cornellá, sin lugar a dudas. Dado que el encuentro fluyó sin goles hasta pasada la hora de juego, las noticias saltaban desde los asientos del estadio del Espanyol, donde a Joan García le acabaron coreando su nombre después de que algunos aficionados le pitaran en la presentación de los equipos antes del inicio.

El portero del Barcelona, ex perico, entró al campo en el 62′ por David Raya y debutó oficialmente con la selección española. Lejos de los pitos minutos antes de las 21:00 horas, Cornellá aplaudió y ovacionó a Joan García en un momento realmente importante para él. El meta culé lució el ’18’, que quedaba huérfano tras la lesión de Martín Zubimendi, que se perdió el España-Egipto.

Joan García ya regresó el pasado 3 de enero a su antiguo estadio en el derbi catalán de Liga entre Espanyol y Barça. Aquel día todos fueron pitos tras desvincularse de la entidad perica para fichar por su máximo rival. En cambio, este martes la historia fue distinta y la ovación silenció a los pocos silbidos que algunos aficionados dirigieron al portero español.