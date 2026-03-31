Barcelona vibra con España: así sonó el himno en el RCDE Stadium

Barcelona vibra con España siempre que la selección hace acto de presencia por estas tierras. Y ese sentimiento volvió a quedar patente durante el himno, cuando el RCDE Stadium se puso en pie y, con miles de banderas al viento, acompañó con orgullo los acordes nacionales.

España no jugaba en Cataluña desde 2022, cuando disputó un amistoso frente a Albania, y ahora ha regresado para medirse a Egipto. Un encuentro que servirá a los de Luis de la Fuente para seguir afinando de cara al Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de las dudas iniciales de la Federación, la respuesta de la afición fue inmediata y se colgó el cartel de ‘no hay billetes’ para el duelo ante el combinado africano. Los socios del Espanyol agotaron las entradas en cuestión de horas y, cuando se abrió la venta al público general, la demanda se mantuvo intacta. Un respaldo que supone un alivio para una Real Federación Española de Fútbol que ha tenido que trabajar intensamente para sacar adelante este partido.

Y es que el camino no ha sido sencillo. En un primer momento, el encuentro iba a disputarse en Qatar, pero el conflicto internacional entre Irán, Estados Unidos e Israel obligó a cancelarlo. Posteriormente, la negativa de Argentina a jugar la Finalissima complicó aún más el escenario. España estuvo cerca de quedarse sin segundo rival, ya que cerrar el duelo ante Serbia resultó mucho más sencillo.

Cuando finalmente se optó por Egipto como rival en territorio español, surgieron nuevos obstáculos burocráticos. El principal, la obtención de los visados para toda la delegación africana. Sin embargo, tras un trabajo contrarreloj desde Las Rozas, se logró desbloquear la situación y garantizar la disputa del encuentro. Un esfuerzo organizativo que merece ser reconocido.

España, feliz en Cataluña

La Selección ha encontrado históricamente en Cataluña un escenario habitual para disputar sus compromisos, tanto oficiales como amistosos. En total, ha jugado en una veintena de ocasiones en esta comunidad autónoma. Barcelona ha sido el gran epicentro, con el Camp Nou como testigo de noches memorables y partidos de clasificación que registraron llenos absolutos.

En los últimos años, Cornellá ha ganado peso en el mapa de la selección. El precedente más reciente, el España-Albania de 2022, ya dejó señales del vínculo con la afición. En conjunto, España ha disputado más de una decena de partidos en Cataluña con un balance positivo y, sobre todo, con una respuesta constante desde la grada.