Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Espanyol

La victoria del Barcelona ante el Espanyol (4-1) deja prácticamente sentenciada la Liga. No lo es de forma oficial, pero sí virtual. El equipo de Hansi Flick se llevó el derbi catalán y aprovechó así el enésimo tropiezo del Real Madrid, que empató el viernes ante el Girona. Ahora, el Barcelona saca nueve puntos al Real Madrid en la clasificación de la Liga.

Con un doblete de Ferran Torres y goles al final de Lamine Yamal y Rashford, el Barcelona ganó al Espanyol, que en la segunda parte recortó distancias por medio de Pol Lozano. El Barça no sufrió en ningún momento, hizo los deberes y sí que dejó abierto el resultado durante algunos minutos, pero el Espanyol nunca llegó a estar cerca del empate en este derbi catalán.

La clave de este desigual derbi catalán estuvo en el primer tiempo, con un doblete de Ferran Torres. Ya al final, casi en el tiempo del descuento, Lamine Yamal y Rashford anotaron dos goles más para firmar la goleada culé.

Así, el Barcelona se va a los 79 puntos, nueve más que el Real Madrid cuando quedan tan sólo 21 en juego (siete jornadas). El pinchazo del equipo blanco ante el Girona ha sido clave, porque viene tras otra derrota la semana anterior (ante el Mallorca), por lo que en tan sólo dos jornadas, el Barcelona le ha sumado cinco puntos a su distancia con el Real Madrid.

En la próxima jornada, que será dentro de diez días, ya que el próximo fin de semana no hay Liga (por la disputa de la final de la Copa del Rey), el Barcelona recibirá al Celta de Vigo y el Real Madrid al Alavés. Será el 21 y 22 de abril y una semana antes ambos equipos juegan la vuelta de cuartos de Champions.

En lo que respecta a otras partes de la clasificación, la gran emoción está en la lucha por la salvación. La victoria del Elche sobre el Valencia ha dinamitado la Liga, metiéndose el Sevilla en puestos de descenso a la espera de lo que haga en su encuentro de las nueve de la noche ante el Atlético de Madrid.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 79 puntos Real Madrid – 70 Villarreal – 58 Atlético de Madrid – 57 Betis – 45 Celta de Vigo – 44 Real Sociedad – 42 Getafe – 41 Osasuna – 38 Espanyol – 38 Athletic Club – 38 Girona – 38 Rayo Vallecano – 35 Valencia – 35 Alavés – 33 Elche – 32 Mallorca – 31 Sevilla – 31 Levante – 26 Real Oviedo – 24

Resultados de la 31ª jornada de Liga

Real Madrid 1-1 Girona

Real Sociedad 3-3 Alavés

Elche 1-0 Valencia

Barcelona 4-1 Espanyol

Quedan por disputarse: