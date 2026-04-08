Los árbitros confirman el empujón a la Liga en favor del Barcelona con la roja perdonada a Gerard Martín

Empujón a la Liga confirmado. Como ya sucediera la temporada pasada, cuando desde el Comité Técnico de Árbitros (CTA) dieron un vuelco a la clasificación para poner líder al Barcelona, tras lo sucedido en el Metropolitano el conjunto culé ha dado un paso casi definitivo para hacerse nuevamente con el título. En esta ocasión, los árbitros sí que lo reconocen, no como en las anteriores, cuando no había autocrítica. Tras la roja perdonada a Gerard Martín señalan que el VAR se equivocó al «inducir» a Busquets Ferrer al error.

El CTA admite el error a favor del Barça, considerando que la acción del futbolista culé ante Thiago Almada en el encuentro de Liga era roja clara, al tratarse de «juego brusco grave». Una situación que hubiera dejado a los de Flick con 10 futbolistas sobre el terreno de juego, los mismos que tenían los de Simeone, cuando el partido iba todavía empatado a uno.

Esa roja que se sacó, en un primer lugar, pero que tras la consulta con el VAR se anuló y quedó en amarilla marcaría el choque. El Barcelona impondría su superioridad numérica sobre el césped, ganando 1-2 gracias a un gol de Lewandowski. Un resultado que podría haber sido otro, si Melero López no llega a intervenir desde el VAR.

El Comité ha sido claro al analizar la jugada. En su programa de análisis, Tiempo de revisión, critican tanto la intervención de Melero como el cambio de decisión de Busquets Ferrer, que había decidido expulsar a Gerard Martín en primera instancia. «El árbitro adoptó inicialmente la decisión correcta. El CTA considera que el VAR no debió intervenir, al tratarse de una decisión correcta tomada por el árbitro en el terreno de juego. La recomendación de revisión por parte del VAR indujo a una modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo», afirman.

El Barcelona tiene la Liga casi sentenciada

De esta manera, después de que el Real Madrid cayera –por méritos propios– en Mallorca, el conjunto azulgrana tenía en su mano dejar la Liga vista para sentencia. Necesitaban una victoria en el Metropolitano, que llegó, pero de aquella manera. El Atlético estaba con uno menos y, con el partido empatado a uno en la segunda mitad, llegó el empujón necesario para el triunfo del Barcelona.

El Barça debió quedarse también con 10 jugadores por una entrada de Gerard Martín sobre Thiago Almada que, según recoge el reglamento del CTA y como vienen aplicando este curso, era roja directa. El defensa barcelonista, en una disputa de un balón dividido, toca el balón pero acaba impactando con la plancha sobre el tobillo del argentino.

La entrada pudo lesionar de gravedad al jugador rojiblanco, al que le torsionó la articulación tras el fuerte impacto. Aunque Busquets Ferrer le expulsó sin dudarlo en un primer momento, desde el VAR quisieron corregirle y lo consiguieron. «En mi opinión, es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético», le dijo Melero López durante la revisión, llevándole a cambiar el color de la cartulina.

Según el CTA, Melero le «indujo» al error, provocando que el Barça siguiera con un jugador más hasta el final del partido, desequilibrando un partido que terminó con triunfo culé. Un gol de Lewandowski les permitió dar el golpe casi definitivo a la Liga, con un empujón clave desde el CTA que se repite como en el pasado.