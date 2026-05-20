La rutina de Jesús Vázquez, 60 años, para mantenerse en forma: «Carbos de asimilación lenta, ensaladas y verduras

Uno de los presentadores más reconocidos de España no parece que envejezca. A sus 60 años, Jesús Vázquez, famoso por dirigir programas como Operación Triunfo, Supervivientes, La Voz o ¡Allá tú!, luce un físico envidiable, demostrando que la edad no es un límite a la hora de mantenerse en forma.

El gallego declaró en 2023 que existe una «especie de rechazo a la gente que va sumando años». «No quiero decir que sea una fobia, pero sí parece que, a medida que te vas haciendo mayor, dejas de ser interesante, visible, atractivo… Esto es un problema porque tienes que seguir viviendo», señaló.

El presentador explicó que sus comidas se basan en «carbos de asimilación lenta, ensaladas y verduras». Aseguró que «para la proteína prefiero los pescados y el marisco, como buen gallego» y añadió que intenta introducir la fibra y beber dos litros de agua diarios, por lo menos. De la misma manera, reconoció que pasó por etapas complejas, pero que ahora «empiezo a asumirlo mucho mejor».

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La clave de Jesús Vázquez

Lograr estar bien de salud a su edad no es solo cuestión de suerte, sino una combinación entre constancia, disciplina y cuidado personal. Jesús Vázquez asegura que son fundamentales ambos aspectos para tener un equilibrio. «Es verdad que hay que llevar una vida sana, que hay que comer bien, hacer ejercicio… Pero también es muy sano para la cabeza que, por lo menos una vez por semana, te pegues un buen homenaje».

A pesar de ello, Vázquez ha eliminado varios alimentos de su dieta. «Nunca prueba los fritos, grasas cero, nada de dulces, ni salsas…», ha detallado. También, desde que comenzó en el gimnasio, el gallego ha decidido que los hidratos de carbono, mejor por la mañana que por la noche.