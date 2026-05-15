De residuo alimentario a gran recurso productivo: las queserías gallegas reciclan el suero para fabricar pienso ganadero

En las queserías hay productos que llegan al mercado, como el queso o la mantequilla, y otros que durante años no han tenido salida. El suero es uno de ellos: nadie lo consumía, y gestionarlo suponía un coste añadido para las empresas.

Ahora algo cambia en Galicia. Los queseros gallegos reciclan el suero para fabricar pienso ganadero, una salida práctica para un residuo que antes suponía un problema económico y ambiental.

Cómo las queserías gallegas convierten el suero en pienso ganadero

Varias queserías gallegas y proyectos vinculados al sector lácteo han empezado a transformar el suero, y en concreto el permeato, en alimentación para ganado. Este subproducto aparece tras separar la proteína del suero mediante ultrafiltración, un proceso habitual en la industria láctea.

El suero procede directamente de la leche en el proceso de elaboración del queso. Los queseros lo obtienen al separar la cuajada del líquido tras la coagulación, una fase habitual en cualquier quesería.

El detalle clave está en su composición: el permeato contiene sobre todo lactosa, además de minerales como calcio o potasio. Esa combinación lo convierte en una fuente de energía directa para los animales. Las explotaciones ganaderas pueden incorporar este ingrediente en sus dietas y reducir la dependencia de materias primas más caras, como el maíz o la cebada.

Las queserías pequeñas y medianas de Galicia arrastraban desde hace años el problema del suero sobrante. Su volumen es elevado, su conservación exige recursos y su vertido sin tratamiento resulta contaminante. Gestionarlo implicaba costes que muchas empresas no podían asumir con facilidad.

La consecuencia resulta evidente en el día a día del sector. Al reutilizar el permeato como pienso, las queserías reducen gastos, evitan residuos y generan un nuevo flujo de ingresos indirecto. Además, el ganado aprovecha mejor la alimentación, especialmente en fases sensibles como el destete de lechones, donde mejora la digestión y la ingesta.

Proyectos europeos y grupos de innovación en Galicia desarrollan sistemas que combinan este reaprovechamiento con producción de energía o nuevos ingredientes funcionales.

Cuáles son los beneficios de reutilizar el suero lácteo

Los animales que consumen dietas con permeato muestran una mejor conversión alimenticia. Es decir, aprovechan más cada kilo de comida para crecer o producir. Ese efecto impacta directamente en la rentabilidad de la explotación.

El contexto industrial también permite ampliar los usos de este producto. Algunas empresas lo incorporan en productos destinados al consumo humano, como panadería o snacks, donde actúa como sólido lácteo y mejora textura y color. Sin embargo, el grueso del aprovechamiento actual en Galicia se centra en la nutrición animal.

Por otro lado, el beneficio ambiental también es digno de mención. El suero sin tratar tiene una alta carga orgánica y puede contaminar ríos y suelos si no se gestiona correctamente. Al transformarlo en un recurso útil, las queserías reducen su huella y evitan problemas de vertido.

Las consecuencias de todo este proceso terminan reflejándose en el modelo productivo. La reutilización del suero encaja dentro de la economía circular que impulsa el sector agroalimentario. Las propias queserías generan menos residuos y aprovechan mejor cada litro de leche procesada.