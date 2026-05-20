Lamine Yamal atraviesa uno de los momentos más espectaculares de su carrera. Con apenas 18 años recién cumplidos, el delantero del Barça se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial tras conquistar la Eurocopa con España y sumar dos títulos de Liga con el conjunto azulgrana. Mientras descansa durante unas exclusivas vacaciones en Grecia, el joven futbolista ha vuelto a llamar la atención fuera de los terrenos de juego por un detalle muy concreto: el impresionante reloj que luce en su muñeca. Se trata de un nuevo Rolex valorado en 146.000 euros que ya forma parte de su creciente y millonaria colección de relojes de lujo.

Un Daytona muy distinto a los clásicos

El modelo elegido por Lamine es el espectacular Rolex Cosmograph Daytona 126598TBR, una de las versiones más exclusivas y llamativas del icónico Daytona. Aunque este reloj nació originalmente vinculado al automovilismo y a los pilotos de carreras, la edición que lleva el futbolista español apuesta claramente por el lujo y la sofisticación.

Fabricado en oro amarillo de 18 quilates, este Daytona destaca inmediatamente por un detalle muy especial: el bisel está completamente engastado con 36 diamantes talla trapecio, sustituyendo la clásica escala taquimétrica que caracteriza a este modelo histórico. Esa combinación entre deportividad y alta joyería encaja perfectamente con el estilo extravagante y moderno que suele mostrar el jugador tanto en eventos públicos como en redes sociales.

La esfera dorada mantiene la esencia elegante de la pieza y cuenta además con agujas Chromalight, un sistema luminiscente desarrollado por Rolex que mejora notablemente la visibilidad incluso en condiciones de poca luz.

Un reloj diseñado para la precisión

Más allá de la estética, el Daytona de Lamine Yamal también sobresale por sus prestaciones técnicas. El reloj incorpora el calibre 4131, uno de los movimientos automáticos más avanzados desarrollados por Rolex. Este mecanismo garantiza una precisión extraordinaria y convierte al reloj en un auténtico cronógrafo profesional.

Entre sus características más destacadas aparece una reserva de marcha de 72 horas y una resistencia al agua de hasta 100 metros. Además, el Cosmograph Daytona fue concebido originalmente para medir tiempos y velocidades medias en competición, una herencia ligada al mundo del motor que sigue presente décadas después de su lanzamiento.

Sin embargo, en el caso de esta referencia concreta, el protagonismo absoluto lo adquiere su diseño. El uso de diamantes y oro amarillo transforma al Daytona en una pieza extremadamente exclusiva, más cercana a la joyería de alta gama que a un reloj deportivo convencional.

La pasión de Lamine Yamal por el lujo

Aunque durante mucho tiempo sus cadenas, collares y joyas acapararon toda la atención, la afición de Lamine Yamal por la relojería de lujo se ha ido haciendo cada vez más evidente. El jugador del Barça ha construido en muy poco tiempo una colección repleta de modelos exclusivos de algunas de las firmas más importantes del mundo.

Su pasión por las piezas llamativas quedó especialmente clara durante la celebración de su 18 cumpleaños, donde apareció con un estilismo inspirado en el mundo gángster y joyas valoradas en más de medio millón de euros.

Otros Rolex y relojes exclusivos de su colección

Antes de este Daytona, Lamine ya había mostrado otros relojes muy cotizados. Uno de los primeros fue el Rolex Oyster Perpetual Datejust 126300 Blue, valorado en unos 11.000 euros, que llevó durante las celebraciones de la Eurocopa 2024. Posteriormente, apareció con un Rolex GMT-Master II Root Beer, un modelo fabricado en acero y oro rosa con el característico bisel marrón y negro, cuyo precio ronda los 17.500 euros.

Pero su colección no termina ahí. El internacional español también posee piezas de altísima gama como el Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 26715OR, el exclusivo Patek Philippe Cubitus 7128/1R-001 o incluso un espectacular Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon valorado en alrededor de un millón de euros. Una colección que confirma que, además de brillar sobre el césped, Lamine Yamal también quiere convertirse en uno de los grandes referentes del lujo entre las estrellas del fútbol mundial.