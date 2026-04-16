El día que María Caamaño cumplió su sueño de levantar el trofeo de la Eurocopa junto a la Selección Española

Este jueves 16 de abril, el país se despertaba con una triste noticia, como es la muerte de María Caamaño, conocida por todos como la ‘Princesa Futbolera Guerrera’, a los 13 años. Fue su familia la que, a través de una publicación en el perfil de Instagram de la joven, confirmó la triste noticia: «María ya está descansando».

La salmantina consiguió, poco a poco, hacerse un hueco en los corazones de muchísimas personas en todo el mundo, y todo por convertirse en un ejemplo de lucha contra la adversidad. Y es que, por más complicada que fuese la batalla, ella jamás perdió la sonrisa. De ahí que, durante todo este tiempo, tanto ella como su familia estuviesen inmersos en el proyecto ‘La Sonrisa de María’, con el que recaudaban fondos para la investigación oncológica.

Su historia caló hondo hasta en la Selección Española, especialmente en Álvaro Morata y Álex Baena. Fueron ellos los responsables de que María Caamaño consiguiese cumplir uno de sus mayores sueños, que era levantar el trofeo de la Eurocopa que consiguió España en 2024. De hecho, ella estuvo presente en la celebración en Cibeles, junto a todos los jugadores.

De hecho, en un momento dado de la noche, Álvaro Morata no tuvo reparos a la hora de dedicar unas palabras a María Caamaño. Lo hizo cuando la salmantina elevó al cielo el trofeo de la cuarta Eurocopa que ganaba la Selección Española: «La verdadera heroína eres tú. Nosotros solo jugamos al fútbol», comentó el marido de Alice Campello.

Lejos de que todo quede ahí, María Caamaño también se convirtió en protagonista de uno de los momentos más virales de la noche. Y es que Marc Cucurella no dudó en acercarse hasta ella para bailar juntos Mon Amour, la canción que Aitana estaba interpretando en directo desde el escenario situado en Cibeles con motivo de la celebración.

Como era de esperar, este vídeo no pasó desapercibido para numerosos usuarios en redes sociales: «Es un gran tío», «Es imposible odiar a Cucurella» o «De mayor quiero ser como Cucurella» son algunos de los mensajes que se pudieron leer. ¡Fue un momento muy especial para la salmantina!

Después de este sueño cumplido, la joven quiso agradecer públicamente a todos los que hicieron posible algo tan emotivo y especial. Lo hizo a través de su Instagram: «Ahora toca dar las gracias a otra persona muy especial para mí, Alex Baena. GRACIAS porque desde que nos conocemos siempre estás pendiente de mí. Y ayer ‘rompiste’ el protocolo metiéndonos a mi hermana y a mí para que disfrutáramos de la fiesta de la Eurocopa 2024, en la celebración de la Selección Española. GRACIAS DE CORAZÓN».