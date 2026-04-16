Muere María Caamaño, la ‘Princesa Futbolera Guerrera’ por el sarcoma de Ewing: «Seguid sonriendo»

El país está consternado con una triste noticia, y es la pérdida de la pequeña María Caamaño. La joven salmantina se convirtió en todo un ejemplo de lucha contra una enfermedad tan dura como es el sarcoma de Ewing, que ha arrebatado la vida a otros tantos jóvenes como es el caso de Elena Huelva.

A través de un comunicado en el perfil oficial de Instagram de María Caamaño, sus padres y su hermana han sido los encargados de dar a conocer la dolorosa noticia. Debemos tener en cuenta que, en esta red social, la ‘Princesa Guerrera Futbolera’ mantenía al tanto a sus seguidores de los avances de su enfermedad.

De hecho, hace tan solo un día, comunicó lo siguiente: «Afición. Hoy la analítica no ha sido buena y me ha tocado quedarme ingresada. Estos días están siendo un poquito complicados. Aquí estamos viendo el fútbol, mi tata y yo, hoy con el corazón dividido por nuestros amigos. Gracias por todos vuestros mensajes y por todas las cosas bonitas que me mandáis. No os olvidéis nunca de sonreír. Os quiero».

A pesar de todo, lo que podía ser un ingreso rutinario para controlar las analíticas, algo que le había ocurrido en más de una ocasión, parece que todo se complicó en cuestión de horas y, finalmente, María Caamaño falleció. Así lo hicieron público sus padres y su hermana, quienes estuvieron a su lado de forma incondicional.

«Afición, hoy no es M4RÍA quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfruto con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar», comenzaron explicando.

Fue entonces cuando confirmaron la peor de las noticias: «Desde esta mañana, M4RÍA ya está descansando. Como padres y hermana de M4RIA, queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2392 días».

«Solo podemos pediros que sigáis rezando por ella, y por nosotros. Para que la sigamos sintiendo tan cerca como os sentimos a vosotros. Y como M4RIA siempre nos ha dicho: SEGUID SONRIENDO, Y AHORA CON MÁS FUERZA AÚN POR ELLA. SIN INVESTIGACIÓN NO HAY VIDA. Seguiremos sumando, por ella. Os queremos», termina el comunicado.

Son muchos los mensajes que la familia ha recibido tras compartir esta dura noticia. Un claro ejemplo lo encontramos en Álvaro Morata y Gonzalo Caballero, que admiraban profundamente a la salmantina: «Descansa en paz, mi niña. Gracias por tanto», escribió el futbolista, mientras que el torero fue más allá: «Descansa en paz, mi princesa».

Sin duda, estamos ante una durísima pérdida, puesto que María ha fallecido tras hacer frente a una durísima y larga batalla. A pesar de todo, su historia caló tan hondo que consiguió cambiar la vida de miles de personas en todo el mundo. Y lo más importante, nos enseñó que, por muy dura que sea la guerra, jamás debemos dejar de sonreír. Descansa en paz, María.