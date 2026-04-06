El Atlético sigue presionando a los árbitros por la roja perdonada a Gerard Martín: «Abril empieza como terminó marzo»

El Atlético de Madrid sigue presionando al Comité Técnico de Árbitros para que se pronuncie sobre las acciones polémicas de su partido contra el Barcelona. El club rojiblanco ha vuelto a pronunciarse en redes sociales, a la espera de que los árbitros den explicaciones sobre los motivos que llevaron a Melero López a llamar a Busquets Ferrer para que revisara la expulsión a Gerard Martín y por qué el colegiado cambió su criterio tras ver la revisión en el monitor.

«Abril empieza como terminó marzo…», señala el mensaje del club en redes sociales. Todo, comparando las explicaciones que esperaban tras la disputa del derbi en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y lo sucedido contra el Barcelona en el Metropolitano. «Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión», concluyen.

El Atlético entonces se quejó con insistencia sobre las acciones en las que, según su criterio, les habían perjudicado los árbitros en el derbi. Reclamaron que se analizasen varias de las jugadas del partido, cifrando las ocasiones en las que Munuera Montero había ido en contra de sus intereses. Sin embargo, sólo analizaron la expulsión de Valverde, dándole la razón al colegiado por la roja que sacó al uruguayo y defendiendo la no intervención del VAR.

Ahora, todo se centra en que Gerard Martín no fuese expulsado tras la revisión del VAR por la entrada criminal que le hizo a Thiago Almada. Busquets Ferrer le enseñó la roja directa, pero tras la intervención de Melero López y las directrices que le dio al árbitro de campo, todo quedó en amarilla.

Esto se produjo por una supuesta interpretación errónea de la Circular 3 del CTA, en la que se habla de «un contacto fortuito tras despejar el balón que, según el criterio arbitral, no constituye juego brusco grave ni acción sancionable con roja». Sin embargo, en el caso del pisotón sobre Almada, queda claro que era juego brusco grave, puesto que la torsión del tobillo es más que evidente y le pudo lesionar de gravedad.

El Atlético ha mostrado claramente su desacuerdo en los últimos días, llegando a denunciar en boca de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, la indignación por la intervención del VAR. «Sólo queda sentir vergüenza», decía el dirigente rojiblanco en un comunicado en el que valoraba la interpretación del árbitro.

«Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción», apuntaba Gil Marín.