Gil Marín explota contra el VAR por la no expulsión de Gerard Martín: «Sólo queda sentir vergüenza»

El Atlético de Madrid sigue con sus quejas por la no expulsión de Gerard Martín. A través de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, han vuelto a mostrar su indignación, señalando que «sólo queda sentir vergüenza», después de la intervención del VAR y de escuchar los audios entre el árbitro del partido, Busquets Ferrer, y Melero López, que estaba al frente del videoarbitraje.

Gil Marín explota contra la forma de proceder del VAR, señalando que únicamente «debe intervenir para corregir errores no interpretables». Después de que Melero López llamase a Busquets Ferrer para que revisara la expulsión de Gerard Martín, el CEO del conjunto rojiblanco considera que desde el VAR se «predispuso» al árbitro de campo.

Cabe recordar que el árbitro de VAR le explicó directamente lo que él veía, dirigiendo a Busquets Ferrer de cara a su decisión final: «En mi opinión, es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético».

«Los árbitros tienen el mismo derecho a equivocarse que jugadores, técnicos y dirigentes, pero los errores del juego son eso, errores. Otra cosa es que un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción», señala Gil Marín. «No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada», afirma el dirigente.

En un duro comunicado, desde el Atlético de Madrid, consideran que «no es normal» que se valoren con distintos criterios dos jugadas iguales, haciendo referencia a la jugada del Betis-Rayo que fue explicada por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y se afirmó que era expulsión por roja directa.

«No es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes, se cambie el criterio y no sepamos a qué atenernos. Nos ha ocurrido en las dos últimas jornadas. No tiene sentido», afirma Gil Marín. De esta forma, el CEO del Atlético carga contra el rearbitraje realizado desde el VAR ante el Barcelona: «Ayer, en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones, ésas que nos han explicado a jugadores, técnicos y directivos y que lamentablemente luego no se cumplen».