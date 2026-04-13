Así está la calculadora de la Liga: las cuentas del Barcelona para ser campeón en el Clásico contra el Real Madrid

El Barcelona podría ser campeón de Liga en el Clásico. La disputa de la jornada 31 de la Liga EA Sports ha dejado una diferencia de nueve puntos en la clasificación entre el conjunto culé y el Real Madrid a falta de siete jornadas para que finalice la competición. En caso de que esta diferencia se mantenga, los de Hansi Flick podrían cantar el alirón en el Clásico si ganan a los blancos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la calculadora de la Liga y las cuentas del Barcelona para ser campeón en el Clásico.

El Barcelona ha dado otro golpe a la Liga este fin de semana después del tropiezo del Real Madrid ante el Girona (1-1) del viernes y la victoria de los culés en el derbi catalán contra el Espanyol (4-1). Como sucediera la pasada jornada con la derrota blanca en Mallorca y el triunfo catalán en el Metropolitano, los de Hansi Flick han vuelto a ampliar la diferencia con su rival más acérrimo, siendo de 79 puntos contra 70 de los madridistas.

A medida que el Real Madrid se descompensa en Liga, el Barcelona sigue sumando de tres en tres y ya saca nueve puntos cuando quedan siete jornadas y 21 puntos en juego. Esto quiere decir que el Barcelona tiene muchas opciones de ser campeón y cantar el alirón en el próximo Clásico de la Liga EA Sports correspondiente a la jornada 35, que se disputa el próximo 10 de mayo a las 21:00 horas en el Camp Nou. Incluso ese día el Real Madrid podría tener que hacer el pasillo a los culés.

¿El Barcelona, campeón en el Clásico?

Las cuentas del Barcelona para ser campeón en el Clásico pasan por mantener la diferencia de nueve puntos en la clasificación del Real Madrid dentro de tres jornadas. Para ello, ambos equipos tendrían que sumar los mismos puntos hasta la fecha. En caso de tropiezo madridista, los culés incluso podrían recibir el pasillo de su rival más acérrimo en el Clásico del Camp Nou.

Antes del Clásico, el Barcelona recibirá al Celta de Vigo, visitará el Coliseum para enfrentarse al Getafe y después tendrá otra difícil visita a El Sadar para medirse a Osasuna. Después de medirse al Real Madrid, se enfrentará al Alavés; en la penúltima jornada recibirán al Betis y cerrarán la Liga visitando al Valencia.

Un hecho significativo en el calendario es que la Jornada 33, prevista para disputarse entre semana, se jugará antes que la 32 por un cambio de Tebas provocado por la final de la Copa del Rey, que se celebra este fin de semana en La Cartuja.

Calendario del Barcelona en Liga

Jornada 32: Getafe-Barcelona

Jornada 33: Barcelona-Celta

Jornada 34: Osasuna-Barcelona

Jornada 35: Barcelona-Real Madrid

Jornada 36: Alavés-Barcelona

Jornada 37: Barcelona-Betis

Jornada 38: Valencia-Barcelona

Por su parte, el Real Madrid tendrá que hacer pleno de victorias si no quiere hacer el pasillo en el Clásico de Liga. Antes de visitar el Camp Nou, recibirá al Alavés, visitará La Cartuja para enfrentarse al Betis y se desplazará hasta Cornellá para enfrentarse al Espanyol. Después cerrará la Liga ante Oviedo en el Bernabéu, el Sevilla en el Pizjuán y recibiendo al Athletic Club.

Calendario del Real Madrid