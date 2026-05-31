Las cuentas de la última jornada en Segunda División: el playoff en juego y una final por la permanencia

La Segunda División echa el cierre en su temporada 2025-2026, a la espera de los playoffs de ascenso con su jornada 42. Una promoción que se decidirá al completo. Ninguno de los cuatro equipos que optarán por la tercera plaza de ascenso están clasificados, al haber seis con opciones, con cuatro puntos de margen. Queda también por decidirse el último integrante del descenso a Primera Federación, que se decidirá en un partido convertido en una dramática final, un Leganés–Mirandés donde el que pierda baja.

La jornada unificada se divide en dos tandas. Primero, se jugarán los partidos en los que se jugará la clasificación para la promoción de ascenso. Serán a las 18:15 horas. Los implicados son Almería (71 puntos), Málaga (70), Las Palmas (70), Castellón (69), Burgos (69) y Eibar (67). Además, Racing de Santander (79) y Deportivo de La Coruña (77) se jugarán el campeonato a la misma hora, puesto que los gallegos reciben a Las Palmas.

Los partidos que se disputan son los siguientes: Almería–Valladolid, Deportivo–Las Palmas, Zaragoza–Málaga, Castellón–Eibar, Burgos–Andorra y Racing–Cádiz. Las cuentas son fáciles para Racing, que será campeón si gana o empata; Almería, que será equipo de playoff si, mínimo, empata y no hay un pleno de victorias de Málaga, Las Palmas, Castellón y Burgos; Málaga, al que le vale el empate; y Las Palmas y Castellón, que ganando pelearán por el ascenso.

El Burgos necesita ganar al Andorra y que no lo haga alguno de los cuatro que tiene por delante. En caso de empate, también tendría opciones, si pierde el Castellón, aunque hay casos de múltiples empates en los que se podría quedar fuera. El Eibar, por su parte, necesita que el Burgos pierda o que se produzca un triple empate a 70 con Las Palmas y Málaga.

Final por la permanencia

El drama del descenso tiene como invitado inesperado al Leganés. Han jugado en las últimas jornadas con Huesca y Cádiz y empataron ante los aragoneses –ya descendidos– y perdieron ante el Cádiz. La victoria del Mirandés en la penúltima jornada dejaba una final en Butarque entre jabatos y pepineros. El miedo se palpa sobre todo en un Lega cuya temporada es tétrica, puesto que el año pasado jugaban en Primera y que viene en una dinámica de lo más negativa. De hecho, han echado a su entrenador, Igor Oca, esta semana.

Pese a todo, al Leganés le vale el empate. Llegan con 43 puntos –que en una temporada normal les habría mandado hace varias jornadas a Primera Federación– mientras que el Mirandés tiene 40. Esta situación hace que, en caso de que los locales pierdan en Butarque, al haber empatado en Anduva en la primera vuelta, se vayan directos a la tercera categoría de nuestro fútbol.