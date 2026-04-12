Los jugadores del Barcelona humillan al Espanyol con cánticos ofensivos: «Rezaremos por tu desaparición»

Tan importante es saber perder como saber ganar. Y algunos jugadores del Barcelona no supieron hacerlo tras vencer al Espanyol en el derbi catalán de este sábado (4-1). Varios futbolistas humillaron al Espanyol al bailar y tararear cánticos ofensivos contra el conjunto periquito. Fue todavía en el césped del Camp Nou, minutos después del pitido final de este encuentro de Liga.

Para crear una unidad entre la grada y la plantilla, algunos jugadores del Barcelona se quedaron en el césped para ser animados pensando en el encuentro del martes ante el Atlético, duelo de vuelta de cuartos de Champions. Sin embargo, hubo un momento en el que los aficionados del Barça realizaron cánticos ofensivos contra el Espanyol… y los jugadores lo tararearon, lo bailaron y lo disfrutaron.

«Te juro que aunque pasen los años nunca nos vamos a olvidar… te tiramos Sarrià, fuisteis a la montaña y después te echamos de nuestra ciudad. Bajaste de división para poder ser campeón, rezaremos por tu desaparición», cantaron desde la grada del Camp Nou mientras futbolistas como Lamine Yamal, Marc Casadó, Fermín López o Gavi, entre otros, bailaban con esos cánticos y con algunos incluso también cantándolos.

El mensaje es totalmente hiriente para el Espanyol, toda vez que habla de su historia reciente. Hablan de «tirar Sarrià» en referencia al antiguo campo del Espanyol, de echarles «de nuestra ciudad», ya que el campo del Espanyol se sitúa ahora en el término municipal entre Cornellà y el Prat. Y ya, para completar, «rezaremos por tu desaparición». Todo ello con varios jugadores, la inmensa mayoría canteranos, cantando y siguiendo esos mensajes hirientes.

La celebración del Barça tras la victoria en el derbi 🔵🔴#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/tbODgcECb8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 11, 2026

Así, estos futbolistas del Barcelona no supieron ganar al Espanyol y estos cánticos no tenían nada que ver con animar para el encuentro del martes ante el Atlético de Madrid. Pol Lozano, jugador del club periquito, reflejó muy bien el no saber ganar de algunos jugadores del Barça. «Se ve el respeto que tienen con los compañeros de profesión, pero bah, nada, cosas que se quedan en el campo», dijo el jugador del Espanyol.