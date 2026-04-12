Lamine Yamal desprecia al Espanyol tras ganar el derbi: «Toca tragar… como siempre»

Lamine Yamal ha despreciado al Espanyol tras ganar el derbi catalán. Para celebrar el triunfo del Barcelona (4-1), el internacional español ha colocado varias imágenes en su cuenta en las redes sociales, pero con un mensaje despectivo hacia el equipo periquito. «Toca tragar, como siempre», ha escrito Lamine, en un mensaje hiriente contra el otro equipo de Barcelona.

Lamine, que no hizo un espectacular partido, pero sí acabó al final con gol, jugó los 90 minutos del duelo ante el Espanyol. A pesar de que viene de disputar la ida de cuartos de Champions y en tan sólo tres días (ahora ya dos) juega la vuelta en el Metropolitano, Yamal disputó el partido completo.

Ya acabado, cogió las redes sociales para celebrar el triunfo -algo nromal- y puso una serie de imágenes del partido: celebrando el gol, bailando, de la grada, de abrazos con sus compañeros… El mensaje inicial era totalmente normal, al escribir que «Barcelona es azulgrana», colocando dos emoticonos de corazones azules y rojos. Sin embargo, la continuación del mensaje iba dirigida claramente al Espanyol de forma despectiva: «Toca tragar, como siempre».

Lamine Yamal ha crecido en una época de gran rivalidad con el Espanyol, especialmente por los problemas del equipo periquito, que ha estado varias temporadas en Segunda División y ha dejado de pelear por los títulos, como pasaba antiguamente.

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El Barcelona ganó el derbi catalán este sábado por 4-1 en un encuentro que sirvió para sentenciar prácticamente la liga, al sumar ya nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que pinchó el día antes contra el Girona en el Bernabéu.

Pese a lo cargado del calendario, y a que el encuentro tampoco era tan decisivo, Lamine Yamal disputó los 90 minutos del encuentro ante el Espanyol, a tan sólo 72 horas del sí decisivo partido ante el Atlético de Madrid en la vuelta de Champions en el Metropolitano.