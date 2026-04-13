Flick no sufre más bajas para la Champions: Bernal se entrena en el Metropolitano con normalidad

El Barcelona se entrenó este lunes en el estadio Metropolitano, escenario del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, con el centrocampista Marc Bernal dentro del grupo, según se vio en los primeros 15 minutos abiertos, aunque Hansi Flick, su técnico, ve «complicado» que juegue el encuentro.

El internacional español sub-21 se lesionó el pasado 4 de abril, cuando sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el encuentro de Liga contra el Atlético en el mismo estadio en el que su equipo buscará la remontada de dos goles en contra del duelo de ida en el Camp Nou para avanzar a las semifinales de la máxima competición europea.

«De Jong está bastante mejor que Marc Bernal. Ya veremos hoy, pero va a ser complicado. Frenkie puede ser titular. Ya veremos lo que decidimos. Todavía no lo hemos decidido», dijo el técnico en rueda de prensa, antes de la sesión vespertina. En el entrenamiento en Madrid también se ejercitó Gerard Martín, cambiado al descanso en el último choque de Liga frente al Espanyol, el pasado sábado.

En cambio, son baja por lesión Andreas Christensen y Raphinha, además de Pau Cubarsí, por sanción por su expulsión con roja directa en el tramo final del primer tiempo del encuentro de ida disputado el pasado miércoles en el Camp Nou. El central internacional español, en cualquier caso, ha viajado para apoyar a sus compañeros.

Bernal sufrió un esguince en su tobillo durante el primer Atlético de Madrid-Barcelona de esta trilogía a principios del mes de abril. El de Liga. El canterano blaugrana fue suplente, salió antes del descanso y en la reanudación cayó lesionado. Tenía para diez días, pero intentará forzar para estar este miércoles junto a sus compañeros.