El Barça tropieza con la misma piedra: Eric ve roja por derribar a Sörloth siendo el último defensa

El Barcelona volvió a tropezar con la misma piedra por enésima vez. Si en la ida de los cuartos de final de la Champions League fue Pau Cubarsí quien dejó al equipo azulgrana con un jugador menos a los 44 minutos por derribar a Giuliano Simeone, en el partido de vuelta ha sido Eric García el que ha visto la tarjeta roja en el 79′ por una acción similar con Sörloth.

El patrón no sólo se repetía en la jugada en sí. También en el modo de actuar de los árbitros. Ni Itsvan Kovacs expulsó en el momento a Cubarsí en el Camp Nou ni Turpin lo ha hecho con Eric en el Metropolitano. Ambas acciones eran claramente merecedoras de roja, aunque en esta ocasión el francés amagó con sacarle amarilla y luego acabó señalando fuera de juego.

🟥 Se queda con diez el Barça. Roja directa para Eric García tras esta acción sobre Sorloth. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yak0zIbkG7 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 14, 2026

El VAR le avisó de que no existía posición ilegal por parte de Sörloth y que además debía expulsar a un Eric García que, al ver la roja tras la revisión de Turpin en la pantalla, se arrancó, literalmente, la camiseta por su enfado. El central español se fue directamente al vestuario con un cabreo mayúsculo por ser uno más en la lista de defensas blaugranas que han dejado al Barça en desventaja en una eliminatoria de Champions.

Eric García se lo pone más difícil al Barça

Los de Hansi Flick sólo necesitaban un gol para igualar el marcador global tras los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en la primera parte. El Atlético de Madrid había recortado distancias mediante Lookman y eso obligaba a los culés a hacer uno más para forzar la prórroga, pero la expulsión de Eric dejó muy tocado al conjunto culé tanto en lo numérico como lo anímico.