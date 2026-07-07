Así fue la remontada exprés de Argentina frente a Egipto en 15 minutos

Argentina ha vuelto a tirar de épica para avanzar a los cuartos de final del Mundial. La albiceleste ya consiguió un triunfo agónico ante Cavo Verde y han vuelto a conseguirlo frente a los faraones. El equipo remontó un 0-2 en contra con un tanto decisivo de Lionel Messi, que venía de fallar un penalti en la primera parte.

Los de Scaloni tardaron en encontrar la portería, pero todo cambió radicalmente después del primer tanto del Cuti Romero en el minuto 79. Egipto no fue capaz de reponerse tras perder la ventaja. Messi puso las tablas en el marcador cuatro minutos después y Enzo Fernández selló la remontada en el tiempo añadido. Tres goles en menos de 15 minutos que demuestran que en un Mundial puede pasar absolutamente de todo.

El partido no ha estado exento de polémica. El penalti de la primera parte no fue protestado en exceso por los egipcios. Sin embargo, no estuvieron nada de acuerdo con la intervención del VAR en el gol de Zico. François Letexier se acercó a la pantalla y considero que Attia pisó a Lisandro, en los primeros compases de una jugada larga.

Argentina deja claro que es capaz de lo mejor y lo peor en el mismo partido, aunque siempre es más fácil sacar conclusiones cuando hay final feliz. En el aspecto ofensivo no están teniendo demasiados problemas, pero los de Scaloni tendrán que pulir algunos aspectos defensivos de cara a la siguiente ronda.

Messi se quita la espina del penalti

El atacante desaprovechó una oportunidad de oro tras fallar el penalti que hubiera supuesto el 1-1, pero los partidos son muy largos. El Rosarino consiguió pescar un balón suelto para marcar el tanto del empate en el minuto 83. Además, vuelve a liderar en solitario la tabla de goleadores de esta edición con 8 goles.

Argentina ya espera rival para el duelo de cuartos de final. Colombia y Suiza se ven las caras a las 22:00 en el último choque de octavos. La tricolor podría firmar una eliminatoria 100% latinoamericana. El partido tendría un sabor especial ya que se repetiría la final de la Copa América de 2024.