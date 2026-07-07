Nuevo empujón de la FIFA a Argentina: anula el 0-2 de Egipto por una falta surrealista a Lisandro Martínez

La FIFA ha vuelto a tomar una decisión partidista y surrealista. Argentina caía en Atlanta ante Egipto y estaba volcada en busca del empate cuando, en un contragolpe de libro, los faraones ponían el 0-2. Se complicaba mucho la continuidad de la albiceleste en este Mundial, pero desde el VAR tomaron partido. Revisaron un pisotón sobre Lisandro Martínez con el que se iniciaba la contra y Letexier, el colegiado del partido, anuló el gol, dando vida de nuevo a la vigente campeona, que incluso tuvo la oportunidad de empatar en esa acción.

🤔 ¡El VAR anula el segundo gol de Egipto! Hassan se vistió de ‘Hassaninho’ para crear la jugada de gol de Ziko, pero la revisión vio una falta en e robo a Lisandro Martínez. 🇦🇷🇪🇬 Argentina – Egipto, en @La1_tve y @rtveplay #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/R0m9IB3AQf — Teledeporte (@teledeporte) July 7, 2026

La recuperación, en la que hubo un pisotón sobre Lisandro, aunque parece que insuficiente para señalar falta e invalidar un auténtico golazo de los egipcios, obra de Zico. La contra fue espectacular, con Attia cediéndole el balón a Hassan, que comenzó un eslalon hacia el área, metiéndole el balón en profundidad a Salah. La estrella egipcia se plantó en la frontal y abrió para la llegada de Ziko, que batió por bajo al Dibu Martínez.

Era el 0-2. Un golazo, pero no subió al marcador. Letexier fue llamado al orden, por una posible falta sobre Lisandro en el inicio de la jugada. Aunque se habían recorrido todo el campo con el balón y habían pasado varios segundos, se trataba de la misma acción de ataque, por lo que se podía retroceder hasta el inicio de esa jugada para revisarla. Lo hicieron, encontraron una polémica falta y se indicó.

Minutos después el propio Zico ponía, esta vez sí, el 0-2 con el que dejaban contra las cuerdas a Argentina. Sin embargo reaccionaron los albicelestes. Dos goles en el tramo final ponían el empate, por medio del Cuti Romero y de Leo Messi. El astro argentino había fallado un penalti en la primera parte, con el 0-1 en el marcador, pero lo enmendó en el tramo final.