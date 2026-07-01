Enrique Cerezo niega ofertas del Real Madrid y Barcelona por Julián Álvarez

Enrique Cerezo ha reabierto el caso de Julián Álvarez para negar que exista oferta ni del Real Madrid ni del Barcelona. A pesar del interés de ambos clubes por el argentino, el presidente del Atlético ha cerrado filas, dejando clara la postura del club de no dejarle salir este verano pese al deseo del jugador de coger las maletas para jugar lejos del Metropolitano.

Desde un primer momento, el Atlético se mostró tajante: no quiere desprenderse de Julián. Primero rechazó los 150 millones de euros del Real Madrid y luego denunció al Barcelona por negociar directamente con el argentino y su entorno a pesar de tener contrato en vigor. Dos vías que cerró para no vender a su estrella a un rival directo. Aunque para Cerezo fue toda una sorpresa que su atacante dijese públicamente que quería salir del conjunto colchonero.

«Nos pilló de sorpresa. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer: decir que es un jugador del Atlético. Nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie. Y aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender», explicó Cerezo en RNE. Un discurso que llegó semanas después de que Julián pidiese al Atlético que escuchasen ofertas por él: «Hablé con la gente del club (del Atlético) y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño», dijo después de un partido con Argentina en el Mundial.

El Atlético se harta del Barcelona por Julián Álvarez

La relación es especialmente tensa entre Barcelona y Atlético. Miguel Ángel Marín fue uno de los más críticos después de saber que los azulgranas trataban de forzar a Julián Álvarez para pedir salir: «El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define», dijo después de confirmar que denunciará al Barça ante la FIFA y RFEF.

Aunque varios futbolistas como Lamine Yamal o Joan García no han escondido su deseo de que el argentino fiche por el Barcelona, el Atlético ha sido tajante: 500 millones de euros o nada. Pero mucho menos quiere negociar con los culés, a los que ha llevado a juicio por intentar hacerlo todo a sus espaldas.