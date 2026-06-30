Laporta no descarta fichar a Julián Álvarez: «Ojalá cumplamos los sueños de los que quieren venir»

El culebrón de Julián Álvarez sigue su curso. El delantero ha abierto la puerta para salir del Atlético este verano y eso ha hecho que el Barcelona tuviese un rayo de esperanza de fichar al delantero argentino. Sobre dicha posibilidad ha hablado Joan Laporta, quien atendió a los medios este lunes en su cumpleaños para dar pistas de lo que podría ser su estrategia para intentar hacer una operación que se lleva soñando en el Camp Nou desde hace años.

Desde este miércoles arrancará su nuevo mandato después de que ganase las elecciones. A partir de ahí podrá ejercer como presidente para la planificación deportiva y decidir qué fichajes hará estos meses. La opción de Julián es algo que no quieren dejar pasar, por mucho que el Atlético les denunciase ante la FIFA por negociar con él pese a tener contrato en vigor. Todo por tirar del hilo de su famosa frase: «Trato de ser una persona honesta. He hablado con toda la gente que tenía que hablar, con toda la gente del club, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño».

Sobre ese sueño habló Laporta: «Está claro que los deseos se hacen realidad si trabajas y luchas por ellos. La mayoría de los jugadores quieren venir al Barcelona. Ojalá podamos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir al Barça», comentó en el Chiringuito de Jugones. La relación entre Barcelona y Atlético es muy hostil, ya que consideran una falta de respeto por hablar con su jugador a sus espaldas.

Tampoco al Real Madrid, con el que rechazaron 150 millones de euros remitiéndose a su cláusula de 500 millones. Con el jugador, la tensión es total. El Atlético le borró de la presentación de la camiseta de la nueva temporada y tienen una conversación pendiente una vez acabe su participación en el Mundial. No se espera que Julián Álvarez se presente a una pretemporada con Simeone. En el Barcelona ya avisa Laporta: quieren un proyecto competitivo: «Seguiremos engrandeciendo al Barcelona a nivel institucional. Tendremos un estadio nuevo y un proyecto que seguirá por el camino del éxito», concluyó Laporta.