Julián Álvarez pelotea a Messi en una carta pública por su 39 cumpleaños

Julián Álvarez está en el ojo del huracán. El delantero estalló la bomba anunciando que quiere irse del Atlético con Barcelona y Real Madrid al acecho. Su decisión provocó un cabreo tremendo de la afición rojiblanca, pero hasta que llegue el tenso reencuentro en el Metropolitano, Julián está concentrado en el Mundial. Aprovechando sus días de descanso, fue uno de los más emotivos para felicitar a Leo Messi por su 39.º cumpleaños.

Después de cinco goles y batir el récord como el máximo goleador histórico de los Mundiales, Messi fue muy arropado por su selección. Hicieron una fiesta en la concentración y recibió mensajes de todos sus compañeros. Uno de los más emotivos fue el propio Julián Álvarez: «A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles… Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos!», escribió en su perfil de Instagram con una foto de la celebración.

«Feliz cumpleaños capitán, te amamos! Que seas inmensamente feliz», concluyó la carta de Julián. Como detalle, todos los jugadores de la selección argentina lucieron una camiseta con fotos del propio Messi como sorpresa para el delantero de Inter de Miami. Todo fruto de la gran admiración que tiene sobre Leo, que inspiró a las futuras negociaciones. Argentina ya está clasificada para octavos y buscará su segundo Mundial consecutivo tras hacerlo en Qatar.

Para Julián, el linaje de Messi será eterno: «Ya no hay muchas palabras para agregar. Lo vemos todos los días, tantos años demostrando magia, su talento. Es el mejor de la historia y nosotros tratamos de disfrutarlo siempre», comentó hace unos días después de un partido. En los dos primeros partidos. El delantero del Atlético no ha marcado ni un gol y buscará romper la mala racha contra Jordania.