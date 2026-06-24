Joao Félix apoya la salida de Julián Álvarez del Atlético: «Ahí dentro pasan cosas…»

El culebrón de Julián Álvarez es algo que ha llegado al Mundial. El delantero argentino soltó el bombazo de su intención de salir del Atlético este verano con Real Madrid y Barcelona detrás de él. Unas declaraciones que hicieron mucho daño al club rojiblanco y que han generado mucha tensión con el futbolista. Más allá de que Gil Marín rechazase la oferta de ambos equipos, uno que conoce bien esta situación fue Joao Félix, quien dio su opinión sobre cómo actúan en el Metropolitano en estos casos tan controversos.

A pesar de que todos los futbolistas tienen la mente puesta en la Copa del Mundo, las palabras de Julián Álvarez han hecho recordar casos similares. Una estrella del Atlético queriéndose ir a uno de sus rivales directos. El portugués es hasta ahora el último caso de la lista y explicó cómo actúan los colchoneros cuando un jugador franquicia quiere irse: «No te puedo comentar mucho, tampoco me quiero meter en eso, pero él tendrá sus razones. Ahí dentro pasarán cosas que solo él sabe. Hay cosas que se quedan entre el jugador y el club. Que sea feliz y haga lo mejor para él», explicó Joao Félix en Cope.

El portugués se marchó cedido al Barcelona después de que Simeone no le quisiera en el equipo y trató por todos los medios quedarse con los culés. Finalmente, tuvo que irse al Chelsea para pasar por el Milan y terminar asentándose en el Al Nassr de Arabia Saudí. El caso de Julián es más complicado. El Atlético rechazó hace unas semanas una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid y hace unas horas anunció Gil Marín que denunciará al Barcelona ante la FIFA por negociar con el jugador, que tiene contrato en vigor hasta 2030.

Turbulencias muy serias que se calentarán en los próximos días, donde el Atlético está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias contra Julián Álvarez después de considerar como traición su exceso de sinceridad para desvelar que quiere salir lo antes posible del Metropolitano.

Autor de la asistencia del segundo gol de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán, también aprovechó en DAZN para salir en defensa de su capitán tras las críticas de la primera jornada: «Con él siempre se hace ruido, lo haga bien o mal siempre quieren más de él. Qué culpa va a tener en el primer partido si no le han llegado balones, es el mejor jugador dentro del área y hay que darle el balón ahí. Hoy lo ha tenido y ha marcado dos goles», reflexionó Joao Félix.