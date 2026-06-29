El Atlético borra a Julián Álvarez de la nueva camiseta para la próxima temporada

El Atlético ha borrado todo rastro de Julián Álvarez. Desde que anunció públicamente su deseo de irse este mismo verano, el club rojiblanco se ha encargado de que su nombre y figura aparezcan lo menos posible en los canales oficiales. Este lunes presentó la nueva camiseta para la temporada 2026/27 y, como era de esperar, no ha aparecido en el anuncio la estrella argentina.

Los colchoneros lo hicieron con otros jugadores como Pubill, Llorente, Baena y Giuliano. A diferencia de la temporada pasada, donde Julián Álvarez había sido el cabeza de cartel, el delantero no ha posado con la nueva elástica. O, al menos, el Atlético no ha querido hacerlo para evitar que la afición estalle contra él. Todo a raíz de una frase que dio la vuelta al mundo: «Trato de ser una persona honesta. He hablado con toda la gente con la que tenía que hablar, con toda la gente del club, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño», confesó después de un partido con Argentina.

Tanto Real Madrid como Barcelona han negociado el fichaje, pero en el Atlético han sido tajantes y se han remitido a la cláusula de 500 millones de euros. Una cifra que hace que la operación salida de Julián Álvarez se solucione a corto plazo. El delantero está concentrado en el Mundial, pero su objetivo no pasa por unirse a la pretemporada bajo las órdenes de Simeone. Otros equipos como Arsenal y PSG también estudian hacer una oferta al Atlético, que estaría más abierto a dejar salir a su estrella a un club que no sea un rival directo.

Lo que está claro es que, mientras su futuro siga en el aire, el Atlético no tiene intención de que salga alguna imagen suya con la camiseta colchonera. Su gesto hacia el club es algo que ha dolido mucho en el Metropolitano después de haberlo catalogado como un jugador generacional como Griezmann, Torres y muchos otros. Un giro de guion que ha dolido mucho y, en consecuencia, le han borrado del primer paso para construir el proyecto del próximo curso.

El Atlético se acuerda de Neptuno en su nueva camiseta

«El Atlético de Madrid y Nike presentamos nuestra primera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta que rinde homenaje a las icónicas rayas rojiblancas del club y las lleva un paso más allá. Nacida antes del pitido inicial y pensada para sentirse en cada detalle, este nuevo uniforme combina nuestra tradición con la tecnología Nike Aero-Fit, que mejora la transpirabilidad y la libertad de movimiento sobre el campo»

«El diseño recupera el espíritu de las rayas que han acompañado al Atleti durante generaciones y presenta un elegante cuello de pico en color azul marino a juego con el borde de las mangas, el pantalón y las medias. Asimismo, el interior de las rayas esconde un detalle cargado de significado: el tridente, uno de los símbolos más queridos por la afición rojiblanca. Asociado a Neptuno, guardián de las celebraciones del equipo, el tridente evoca los grandes momentos de felicidad vividos por el club».