La Unión de Peñas del Atlético estalla contra Julián Álvarez: «Niñato, malcriado, adoquín…»

«Hablé con la gente del club (del Atlético) y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño». Las incendiarias declaraciones de Julián Álvarez hace unos días pusieron al Atlético de Madrid patas arriba y que hoy, tres días después, siguen coleando. Ahora ha sido la Unión de Peñas del Atlético la que ha estallado en contra del delantero argentino, calificando su conducta de «niñato» y «malcriado» y dejando claro su postura con respecto a lo que debe hacer la entidad colchonera con él.

«Julián está demostrando ser un niñato malcriado con menos capacidad de reflexión que un adoquín», afirman desde la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid a través de sus redes sociales, concretamente en la red X –antes Twitter–, donde también le elevan a la categoría de «traidor al mismo nivel de Courtois o Hugo Sánchez».

Para la agrupación, el Atlético de Madrid debe ser contundente: «Ahora hay que tratarle como se merece: o paga la cláusula o a la grada». La propuesta peñista es clara y no deja lugar a dudas de que el futbolista debe ser castigado por su conducta, ya sea dificultando la operación y exigiendo únicamente la cláusula de rescisión estipulada en su contrato que, recordemos, tiene firmado hasta 2030.

Julián está demostrando ser un niñato malcriado con menos capacidad de reflexión que un adoquín.

Y un traidor al mismo nivel de Courtois o Hugo Sánchez.

Ahora hay que tratarle como se merece: o paga la claúsula, o a la grada.

Esperemos que @apolloglobal le ponga en su sitio o nos… pic.twitter.com/3B1P618WRI — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) June 23, 2026

«Esperemos que Apollo le ponga en su sitio o nos sentiremos doblemente traicionados», sentencian en su comunicado sobre Julián Álvarez, donde piden contundencia por parte de la dirección del Atlético de Madrid, mano dura ante un jugador que ha pedido salir del club en mitad del Mundial 2026, actualmente concentrado con la selección argentina.

Las reacciones de los aficionados no tardaron en llegar, más allá de esta manifestación pública de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, el pasado martes se pudo ver a aficionados del colectivo Banda Neptuno quemando camisetas con el nombre de Julián Álvarez en la espalda. En el vídeo publicado, ya borrado, se podían escuchar ‘piropos’ de todo tipo para el argentino… «Algunos jugadores dejan una huella. El tiempo pone cada cosa en su sitio», afirmaron.

Tras las palabras de Julián Álvarez, con el Barcelona como motor de esas manifestaciones del argentino, el Atlético de Madrid presentó una denuncia ante la FIFA por negociar con su delantero «con contrato en vigor durante el periodo protegido», recalcando que como club, su «responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido», explicaba Gil Marín.

Se avecina el culebrón del verano, con Julián Álvarez en la diana y Atlético de Madrid y FC Barcelona completamente enfrentados. La posibilidad de que aparezca algún agente externo, otro club con poder para llevárselo, está cada vez más en alza.