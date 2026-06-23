Aficionados del Atlético queman la camiseta de Julián Álvarez después de que pidiera salir del club

Ni 24 horas han pasado desde que Julián Álvarez soltó la bomba, hasta que los aficionados del Atlético se han pronunciado. Acción-reacción. Ya saben. El delantero pidió públicamente ser traspasado. «Hablé con la gente del club (del Atlético) y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño», detalló. La respuesta no tardó en producirse.

Algunos aficionados del Atlético, concretamente el colectivo Banda Neptuno, se echaron a las calles con camisetas de Julián Álvarez y mechero en manos. En el vídeo se escuchan varios piropos dirigidos al delantero argentino. «Julián Álvarez, hijo de puta». La publicación va acompañada de un mensaje directo. «Algunos jugadores dejan una huella. El tiempo pone cada cosa en su sitio».

“Algunos jugadores dejan una huella. Otros dejan una lección. El tiempo pone cada cosa en su sitio.” Miembros de @BandaNeptuno empiezan a quemar sus camisetas de Julián Álvarez. pic.twitter.com/Kzgq09JONT — Banda Neptuno🔴⚪ (@BandaNeptuno) June 22, 2026

El descontento de la afición rojiblanca se ha agudizado con la declaración de Julián, pero lleva meses cultivándose. Sienten menosprecio y desagradecimiento. Recuerden cuando el argentino estuvo más de tres meses sin marcar un gol en Liga y el Metropolitano siempre le dedicaba buenos vítores. Ahora se han cansado de la actitud del argentino.

Lo que está claro es que no quiere volver a vestir la camiseta del Atlético y que el Atlético está cansado del proceder del Barcelona. Lo sufrió en 2019, cuando el club azulgrana negoció con Griezmann en plena eliminatoria de Champions entre Atlético y Juventus. El enfado del Atlético es tal, que meditan denunciar al Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor y por el acoso al futbolista.

Las relaciones entre ambos clubes son inexistentes y la postura rojiblanca es clara para el Barcelona. Cláusula, de 500 millones de euros para quien lo desconociera, o no hay conversación. En el Metropolitano no quieren traspasar a Julián Álvarez al Barcelona. El malestar del Atlético con los azulgranas se manifestó en redes sociales, cuando los rojiblancos respondieron a las filtraciones con imágenes de Pedri, Lamine Yamal y Raphinha con la camiseta rojiblanca y a cambio de entradas para el concierto de Bad Bunny.