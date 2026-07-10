El Barcelona cierra el fichaje de Adeyemi por 30 millones

A falta de oficialidad por parte de ambos clubes, el Barcelona ya ha cerrado el fichaje de Karim Adeyemi para las próximas cinco temporadas. La entidad blaugrana ha llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund para hacerse con los servicios del jugador alemán por unos 30 millones de euros. Llega para reforzar el ataque de Hansi Flick a partir de este nuevo curso.

El Barcelona ya tiene a su segundo nuevo fichaje para el curso 26/27. El tercer año de Hansi Flick se va construyendo por el ataque y tras la llegada de Anthony Gordon, ahora se ha confirmado la llegada de Karim Adeyemi.

El Barça firma a Adeyemi por 22 millones de euros más otros siete kilos en variables. Falta el anuncio oficial por parte de ambos clubes. La noticia ha sido adelantada por Fabrizio Romano en la tarde de este viernes. El joven jugador alemán solamente quería firmar por el Barcelona y su sueño se ha cumplido.

Una operación relámpago en la que el Barcelona se ha hecho con los servicios de un jugador que quería Hansi Flick. Coincidió con él en la Selección alemana y bajo su tutela quiere convertirlo ahora en un jugador de clase mundial. Solamente tiene 24 años y se caracteriza por ser un futbolista muy rápido y vertical. Puede jugar en ambas bandas. Las lesiones son su talón de Aquiles y el partido más reputado que ha disputado fue la final de la Champions de 2024 contra el Real Madrid donde firmó una primera mitad bestial.