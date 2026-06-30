El Barcelona presenta su nueva camiseta para el tercer año de Flick

El Barcelona ha presentado este martes su nueva camiseta para la temporada 26/27, la que será la tercera consecutiva de Hansi Flick buscando la tercera Liga seguida. Una camiseta con las franjas blaugranas tradicionales en vertical con un toque moderno.

«La camiseta mantiene las icónicas franjas verticales azul y grana, reinterpretadas a través de una gradación cromática que aporta movimiento y profundidad a una estética arraigada a la identidad azulgrana, estrenando una nueva tipografía para los nombres y dorsales», explica sobre su camiseta el Barcelona en su web oficial.

La entidad catalana ha presentado su camiseta este martes a través de una performance inédita en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), en la que la danza y la música han sido las protagonistas de un evento concebido bajo el lema «Batec blaugrana. La passió que ens mou».

El club azulgrana ha utilizado, en el equipo masculino, las figuras de Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Koundé y Raphinha como figuras principales para presentar esta nueva camiseta. Sorprende la imagen del brasileño, cuyos rumores le sitúan como una de las posibles salidas rumbo al fútbol saudí.

Comunicado del Barcelona

El Batec Blaugrana es la energía que late en cada jugada, en cada grito desde la grada y en cada generación que hereda los colores. Es una pasión que va más allá de los resultados: aquello que une a jugadores y afición, que impulsa al Club y que se transmite de generación en generación. Este concepto es el hilo conductor de la presentación y da sentido a una nueva equipación que simboliza este vínculo emocional.

La presentación se ha planteado como una experiencia inmersiva inspirada en las emociones compartidas entre jugadores y afición, reinterpretadas a través del lenguaje artístico. El espectáculo ha combinado danza contemporánea, música en directo y un despliegue audiovisual que ha permitido recrear las diferentes fases emocionales de un día de partido, desde la tensión previa hasta la celebración final. A través de pantallas de gran formato, los movimientos de los jugadores y los gestos de la afición se han fusionado visualmente hasta convertirse en una única expresión de este latido compartido, simbolizando la conexión inseparable entre el terreno de juego y la grada.

El acto ha reunido a personalidades del mundo de la cultura, el deporte y el entretenimiento, así como a representantes de los medios de comunicación, creadores de contenido e invitados institucionales y patrocinadores del Club. En representación del Club, han asistido el presidente Rafael Yuste, el vicepresidente y secretario Josep Cubells, y los miembros de la Junta Directiva Elena Fort, Xavier Barbany, Carme Hortalà y Jaume Santiveri.

Todo ello forma parte de un relato que pone en valor la camiseta como símbolo de unión entre el terreno de juego y la grada. Más que explicar esta emoción, el Club la ha querido hacer vivir a través de una experiencia real, inmersiva y compartida, convirtiendo el lanzamiento de la nueva equipación en una celebración del sentimiento blaugrana. Esta idea se amplifica a través de una campaña digital, que se desplegará a través del conjunto de ecosistemas y plataformas del Club, desde los canales propios hasta creadores de contenido y comunidades digitales de todo el mundo, con una estrategia de comunicación alineada, con el objetivo de acercar esta emoción compartida a los millones de seguidores y seguidoras blaugrana de todo el mundo.

Cabe destacar que la nueva camiseta -diseñada conjuntamente con Nike, Main Partner del Club- ya está disponible en el e-commerce oficial del Club y también en el de Nike y se podrá adquirir en las tiendas físicas del Barça y Nike a partir de mañana, en su horario comercial habitual. La prenda está confeccionada con la tecnología Dri-FIT ADV, que optimiza la transpirabilidad y el rendimiento deportivo, aportando mayor comodidad y ligereza durante la práctica deportiva.

La primera equipación del FC Barcelona para la temporada 2026/27 estrenará una nueva tipografía llamada FC Barcelona Modernista, creada en exclusiva por el Club con la voluntad de reforzar la conexión entre su identidad visual, la ciudad de Barcelona y el patrimonio cultural de Catalunya.

Inspirada en el modernismo catalán, esta nueva tipografía traslada al terreno deportivo valores intrínsecos de este movimiento como la creatividad, la innovación, la singularidad y el orgullo cultural. Desde un punto de vista formal, incorpora algunos de sus recursos visuales más característicos, con formas estilizadas, proporciones verticales y remates orgánicos que evocan el lenguaje gráfico de una de las etapas creativas más influyentes de la historia de Catalunya.

Los dorsales presentan, además, un trabajo de líneas interiores que aporta profundidad, textura y dinamismo, reinterpretando en clave contemporánea el espíritu artesanal propio del modernismo. Esta tipografía se aplicará de manera exclusiva a los nombres y números de la primera equipación de los equipos blaugrana. Los primeros equipos masculino y femenino la lucirán en la UEFA Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa, mientras que en la competición de Liga continuarán utilizando la tipografía oficial establecida por la organización.

La nueva identidad tipográfica también se extenderá al resto de equipos profesionales del Club, así como a las categorías formativas y a las diferentes secciones deportivas, consolidando una expresión visual común que refuerza el sentimiento de pertenencia al universo Barça.

Como novedad, la equipación incorpora en la manga izquierda el logotipo de Midea, empresa de electrodomésticos inteligentes para el hogar, que a partir del 1 de julio se convierte en el nuevo Main Partner del Club.