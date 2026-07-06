Quién es Martina Alguero, la supuesta pareja de Ferran Torres: su edad, de dónde es y en qué trabaja

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentra en la mitad de su andadura y la Selección Española de Fútbol está luchando por alzarse con la victoria. Y es que es uno de los acontecimientos deportivos más importantes que puede jugar un futbolista. Por ello, no es de extrañar que los deportistas apuesten por viajar con su familia y seres queridos. De hecho, Ferran Torres lo ha hecho con el objetivo de tener a los suyos más cerca, pero lo que todo el mundo se está preguntando es si habrá ido con Martina Alguero. ¿Quién es esta mujer que, supuestamente, ha conquistado el corazón del deportista? ¡Te contamos lo que se sabe!

Ferran Torres no ha confirmado todavía que Martina Alguero sea su pareja de manera oficial. Sin embargo, muchos medios de comunicación señalan que podría haber algo entre los jóvenes. Pues, han compartido contenido en redes sociales desde el mismo lugar, el mismo día y con ropas iguales. Una situación que ha activado todas las alarmas. Eso sí, reiteramos que ninguno de los dos ha confirmado nada ni han compartido contenido juntos en Instagram. Sin embargo, lo que se sabe de Martina Alguero es que quiere hacerse un hueco en el mundo de las influencers y creadores de contenido.

En plataformas como Instagram, la joven catalana acostumbra a compartir contenido relacionado con lifestyles, moda y viajes. Bajo el nombre de @martinaa_hunter, la joven indica que es de Barcelona y nació en el 2004. Una serie de contenido que comparte con más de 57.000 seguidores. Asimismo, los rumores de su supuesto romance con Ferran Torres comenzaron a mediados de 2026, cuando ambos publicaron fotografías desde los mismos lugares en Ibiza. Además, el hecho de que se siguiesen mutuamente en redes sociales alimentó mucho más esta información.

Inés García, Claudia Rodríguez y muchas otras parejas de futbolistas que se unen al Mundial del 2026

Aunque la relación de Martina Alguero y Ferran Torres no haya sido confirmada por ellos, la de otros futbolistas de la Selección Española de Fútbol sí. De hecho, disfrutan orgullosas de la competición de los deportistas en el Mundial del 2026. Una situación que se ha podido comprobar con Lamine Yamal. Y es que el joven ha acudido con Inés García. La joven sevillana se está labrando un hueco en el mundo de las influencers y su popularidad ha aumentado desde que comenzó su relación con él.

Lejos de quedar aquí, el público también está teniendo la oportunidad de ver a Claudia Rodríguez. La pareja de Marc Cucurella también está muy presente en el mundo de las redes sociales, por lo que comparte mucho contenido de esta competición. Todo ello sumado a Ainhi García, la pareja de Nico Williams, y Laura Abla, la pareja de Dani Olmo, entre otras.