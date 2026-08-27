Emanuele, fontanero trabajando en España, revela su sueldo trabajando 12 horas al día: «Hoy hemos facturado 936 euros»

Los sueldos que cobran algunos trabajadores en España se han convertido en un tema que suele generar muchos comentarios en las redes sociales, especialmente cuando se trata de profesiones y oficios como la fontanería. Precisamente, Emanuele Armeli Moccia, fontanero que trabaja en Valencia, ha revelado cuánto puede llegar a facturar durante una de sus jornadas laborales y la respuesta ha sorprendido a más de uno..

Este joven fontanero comparte habitualmente cómo es su trabajo a través de su cuenta de TikTok, @ema.fontanera.val, donde enseña las reparaciones que realiza, los problemas con los que se encuentra y también cuánto cobra por algunos servicios. Y en uno de sus últimos vídeos ha documentado una jornada de unas 12 horas, desde los primeros trabajos hasta el último cliente del día. Así, tras cambiar griferías, mecanismos de cisterna, reparar tuberías y realizar otros arreglos, Emanuele desvela la cantidad total: «Hoy hemos facturado 936 euros».

Emanuele, fontanero trabajando en España, revela su sueldo trabajando 12 horas al día

«¿Cuánto vamos a facturar hoy?», pregunta Emanuele al comenzar el vídeo. La respuesta no llega hasta muchas horas después ya que la jornada de este día que ha querido mostrar en redes le tuvo trabajando doce horas, hasta las 20:30. Tal y como muestra en su vídeo, su primera parada es una vivienda en la que tiene por delante varias tareas. Hay que trabajar en diferentes baños, cambiar una ducha, sustituir mecanismos y renovar distintos elementos de la instalación. Y uno de los primeros problemas aparece al desmontar un inodoro. El diseño oculta los tornillos y deja muy poco espacio para trabajar. Lo que estéticamente resulta atractivo para el propietario puede convertirse en una dificultad cuando llega el momento de realizar una reparación.

La jornada continúa en otro de los baños de la vivienda. Allí aparece un nuevo contratiempo: parte de los mecanismos que le han proporcionado no son los adecuados, así que tendrá que conseguir otra pieza. En el vídeo vemos como también tiene que desmontar un bidé y cambiar tanto el grifo como la válvula. Primero retira el sanitario, limpia la zona y desmonta una grifería que se encuentra muy apretada. Después instala las nuevas piezas, realiza las conexiones y comprueba que todo funciona antes de volver a sellarlo. A estas tareas se añaden otros trabajos, como la sustitución de varias llaves o la instalación de un filtro.

No todos los problemas, además, se pueden resolver con lo que lleva en la furgoneta. Emanuele tiene que desplazarse hasta una tienda para conseguir algunas piezas que necesita y poder continuar con la instalación. Y a las dificultades propias de las reparaciones se suma el calor. Durante uno de los desplazamientos enseña la temperatura que marca el vehículo, alrededor de 45 grados, y acaba haciendo una parada para comprar agua antes de seguir trabajando.

La primera factura del día asciende a 834 euros

Cuando termina el grueso de las reparaciones son aproximadamente las 18:05 horas. Es entonces cuando desvela cuánto ha facturado por el primer trabajo. «Ha salido 834 euros», explica. Emanuele aclara que en este caso el cliente había comprado gran parte de los elementos necesarios, por lo que buena parte de la cantidad corresponde al trabajo realizado, aunque él también ha tenido que adquirir algunas cosas. La jornada, sin embargo, está lejos de haber terminado.

Su siguiente parada está en la zona de Abastos, en Valencia. Allí se encuentra con otro de los problemas habituales para quienes trabajan desplazándose de una vivienda a otra: aparcar. Finalmente deja la furgoneta en un parking, que le cuesta 2,80 euros. El nuevo encargo consiste en trabajar sobre un inodoro de diseño. Al examinarlo, Emanuele comprueba que tendría que desmontarlo prácticamente por completo y no está seguro de que las piezas universales que tiene sean compatibles, pero son ya alrededor de las siete de la tarde y decide no arriesgarse. Prefiere localizar los repuestos correspondientes y regresar otro día para realizar el trabajo con tranquilidad antes que desmontar el sanitario y encontrarse con un problema que no pueda solucionar en ese momento.

Un tercer cliente para completar el día

Todavía queda un último cliente. Sobre las 19:30 horas, Emanuele llega a otra vivienda donde tiene que reparar una tubería y solucionar un problema con un sifón que se cae constantemente. Esta intervención resulta más rápida y la factura asciende en esta ocasión a 102 euros que sumados a los 834 euros del trabajo anterior, da como resultado final 936 euros facturados que para muchos, por un día completo de trabajo será bastante bueno, pero existe una diferencia importante entre facturar eso y ganar lo mismo. Emanuele trabaja como autónomo y la facturación de su actividad no equivale al dinero que finalmente acaba en su bolsillo. Él mismo ha insistido públicamente en esa diferencia al hablar de los gastos que implica mantener su negocio.

Su vídeo muestra precisamente la parte que no aparece reflejada únicamente en la factura: desplazamientos entre clientes, herramientas, compras de material, aparcamiento, reparaciones que se complican y trabajos que incluso debe posponer. Una jornada que termina después de unas 12 horas y que el propio fontanero resume de una forma mucho más sencilla: «Estos son días pesados».