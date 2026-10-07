El Ibex 35 cae un 0,7% en la apertura y se aleja de los 19.400 puntos, con el petróleo en 101 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,68% que le ha llevado a situarse en los 19.312,5 puntos, perdiendo la cota de los 19.400 enteros que logró retener el martes.

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo, ya que las milicias rebeldes hutíes de Yemen han anunciado hoy múltiples ataques con drones y misiles contra Arabia Saudí, dirigiendo proyectiles contra el Aeropuerto Rey Jalid de Riad, el Aeropuerto Internacional de Abha y la base aérea de las Fuerzas Armadas saudíes en Jamis Mushait, así como contra varios campamentos militares en el sudoeste del Reino, que apoya a las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen.

Ante esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,9% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 101,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 0,7%, hasta los 90,1 dólares por barril.

En España, en el ámbito macro, el Tribunal Federal del Distrito de Columbia (EEUU) ha dictado cuatro nuevas sentencias contra España por los recortes retroactivos aplicados a las primas de las energías renovables, elevando así a 13 las condenas en tierras estadounidenses.

En el terreno empresarial, este miércoles concluye el plazo para la presentación de la primera oferta por Tubos Reunidos y el último dato oficial es que hay, al menos, 14 interesados en adquirir la compañía.

De su lado, Airtificial ha informado, antes de la apertura del mercado, que ha cerrado un nuevo contrato internacional por 6,4 millones de dólares (5,7 millones de euros) con un proveedor Tier-1 estadounidense para diseñar y fabricar una línea automatizada de montaje y pruebas de coches eléctricos que será entregada llave en mano en su planta de Michigan, en el entorno del polo de automoción de Detroit.

Las empresas del Ibex 35

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Acciona (+1,1%), Solaria (+1%), Telefónica (+0,6%) y Cellnex (+0,4%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Repsol (-1,4%), Santander (-1,31%) y Arcelormittal (-1,3%).

Mercados internacionales

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo negativo. Mientras Milán y París bajaban un 0,6%, Francfort caía un 0,8% y Londres decrecía un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1218 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 4,136%.